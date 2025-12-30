शाहीन अफरीदी BBL से हुए बाहर, ऑस्ट्रेलिया से वापस आएंगे पाकिस्तान और फिर…
शाहीन शाह अफरीदी चोट के कारण बिग बैश लीग यानी BBL से बाहर हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लाहौर में वे रिहैब शुरू करेंगे। पाकिस्तान की टीम के लिए ये एक बड़ा झटका साबित हुआ है। उनकी फॉर्म भी खराब थी।
पाकिस्तान की टीम को एक बड़ा झटका फरवरी-मार्च में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लहा है। टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट की वजह से बिग बैश लीग यानी बीबीएल से बाहर हो गए हैं। ब्रिसबेन हीट के लिए वे बीबीएल में शाहीन शाह अफरीदी खेल रहे थे, जो अब आगे नहीं खेल पाएंगे। हालांकि, ब्रिसबेन हीट ने भी घुटने की चोट की वजह से शाहीन अफरीदी को एक मैच से ही बाहर बताया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की पुष्टि हुई है कि वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और रिहैब के लिए ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आएंगे। लाहौर में उनका टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले रिहैब शुरू होगा।
ब्रिसबेन हीट ने 3 खिलाड़ियों की चोट के बारे में जानकारी दी है। इनमें शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल हैं। ब्रिसबेन हीट ने एक्स पर बताया, "शाहीन शाह अफरीदी (घुटने) ने रिहैब शुरू कर दिया है और टीम के एडिलेड से लौटने पर उनका आगे का रिव्यू किया जाएगा। टॉम अलसॉप (घुटने) ने कल ट्रेनिंग फिर से शुरू की और 1 जनवरी को उनका फिर से रिव्यू किया जाएगा। नाथन मैकस्वीनी (टखना) ने बैटिंग और रनिंग सहित ट्रेनिंग फिर से शुरू कर दी है; वह टीम के साथ एडिलेड गए हैं और कल रात के मैच से पहले फिर से ट्रेनिंग करेंगे।"
वहीं, पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून में बताया गया है कि शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और वे लाहौर में रिहैब शुरू करेंगे। पाकिस्तान के कुछ खिलाड़ी इस बार बीबीएल में गए थे, जिनमें बाबर आजम भी शामिल थे। इन दोनों का फॉर्म अच्छा नहीं रहा, लेकिन चोट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सिरदर्द दे दिया है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिए टीम भी घोषित होनी है। इससे पहले अगर कोई बड़ा खिलाड़ी इस तरह चोटिल हो जाता है तो यह टीम के लिए चिंता का विषय है। 4 मैचों में सिर्फ दो विकेट बीबीएल में शाहीन अफरीदी को मिले हैं। ऐसे में फॉर्म भी परेशानी पैदा कर रही है। वे आने वाली टी20 सीरीज के लिए भी नहीं चुने गए हैं।