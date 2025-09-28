एशिया कप फाइनल में भारत के राष्ट्रगान के वक्त शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की घटिया हरकत

एशिया कप फाइनल मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने घटिया हरकत की है। टॉस के बाद और मैच शुरू होने से पहले जब दोनों टीमों का राष्ट्रगान हुआ, उस दौरान उन्होंने ये हरकत की। जब भारत का राष्ट्रगान चल रहा था तब प्रोटोकॉल की धज्जी उड़ा अफरीदी और रऊफ आपस में बतियाते दिखे।

एशिया कप के फाइनल में मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने ऐसी हरकत की है, जिससे विवाद हो सकता है। मैच शुरू होने से पहले जब दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़ी थीं, उसी दौरान दोनों की घटिया हरकत ने लोगों का ध्यान खींचा। पाकिस्तान का राष्ट्रगान पहले बजा और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान बजा।

जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था तब अफरीदी और रऊफ प्रोटकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए आपस में बात करते दिखे। कैमरे में उनकी ये हरकत कैद हो गई। उनकी इस हरकत को भारतीय राष्ट्रगान के 'अपमान' के तौर पर देखा जा रहा है।

फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई। ओपनरों साहिबजादा फरहान और फखर जमां के अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक नहीं पाया।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव एक बार फिर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए।

भारत-पाकिस्तान तनाव का साया पूरे एशिया कप पर देखने को मिला। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के साथ फाइनल समेत तीनों ही मैच में टॉस के दौरान विपक्षी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के बहिष्कार की गीदड़भभकी दी थी।

14 सितंबर को लीग मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। पीसीबी ने आईसीसी से इसकी शिकायत की थी जिसके बाद सूर्या को आईसीसी से चेतावनी मिली और उन्हें मैच फीस का 30 प्रतिशत बतौर जुर्माना भरना पड़ा था।

भारत की शिकायत पर बल्ले को एके-47 के अंदाज में थामकर गोलियां चलाने की एक्टिंग करके आतंकी सोच दिखाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबाजादा फरहान पर भी फाइन लगा। इसके अलावा हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में फेक न्यूज फैक्ट्री पाकिस्तानी फौज के प्रॉपगैंडा को अपने इशारों से बार-बार पुश करने की कोशिश की थी। उन पर भी आईसीसी ने जुर्माना लगाया और चेतावनी दी।

फाइनल मैच की बात करें तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। खिताबी मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे। उन्हें पिछले मैच में चोट लगी थी।