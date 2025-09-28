Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf's disgusting behavior during the Indian national anthem in the Asia Cup final एशिया कप फाइनल में भारत के राष्ट्रगान के वक्त शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की घटिया हरकत, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shaheen Shah Afridi and Haris Rauf's disgusting behavior during the Indian national anthem in the Asia Cup final

एशिया कप फाइनल में भारत के राष्ट्रगान के वक्त शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की घटिया हरकत

एशिया कप फाइनल मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने घटिया हरकत की है। टॉस के बाद और मैच शुरू होने से पहले जब दोनों टीमों का राष्ट्रगान हुआ, उस दौरान उन्होंने ये हरकत की। जब भारत का राष्ट्रगान चल रहा था तब प्रोटोकॉल की धज्जी उड़ा अफरीदी और रऊफ आपस में बतियाते दिखे।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 09:29 PM
share Share
Follow Us on
एशिया कप फाइनल में भारत के राष्ट्रगान के वक्त शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ की घटिया हरकत

एशिया कप के फाइनल में मैच से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने ऐसी हरकत की है, जिससे विवाद हो सकता है। मैच शुरू होने से पहले जब दोनों टीमें राष्ट्रगान के लिए कतार में खड़ी थीं, उसी दौरान दोनों की घटिया हरकत ने लोगों का ध्यान खींचा। पाकिस्तान का राष्ट्रगान पहले बजा और उसके बाद भारत का राष्ट्रगान बजा।

जब भारत का राष्ट्रगान बज रहा था तब अफरीदी और रऊफ प्रोटकॉल की धज्जियां उड़ाते हुए आपस में बात करते दिखे। कैमरे में उनकी ये हरकत कैद हो गई। उनकी इस हरकत को भारतीय राष्ट्रगान के 'अपमान' के तौर पर देखा जा रहा है।

फाइनल में पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 147 रन का लक्ष्य दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई। ओपनरों साहिबजादा फरहान और फखर जमां के अलावा कोई पाकिस्तानी बल्लेबाज टिक नहीं पाया।

भारत की तरफ से कुलदीप यादव एक बार फिर सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 4 विकेट हासिल किए। उनके अलावा जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट हासिल किए।

भारत-पाकिस्तान तनाव का साया पूरे एशिया कप पर देखने को मिला। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के साथ फाइनल समेत तीनों ही मैच में टॉस के दौरान विपक्षी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। मैच के बाद भी भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाया। इसे लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के बहिष्कार की गीदड़भभकी दी थी।

ये भी पढ़ें:LIVE: भारत ने बिछाया खतरनाक ‘स्पिन जाल’, कुलदीप यादव ने दिया छठा झठका

14 सितंबर को लीग मैच में पाकिस्तान को हराने के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों और ऑपरेशन सिंदूर में हिस्सा लेने वाले भारतीय सशस्त्र बलों को समर्पित किया था। पीसीबी ने आईसीसी से इसकी शिकायत की थी जिसके बाद सूर्या को आईसीसी से चेतावनी मिली और उन्हें मैच फीस का 30 प्रतिशत बतौर जुर्माना भरना पड़ा था।

भारत के राष्ट्रगान के दौरान कैजुअल अंदाज में आपस में बातचीत करते शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ (वीडियो ग्रैब)

भारत की शिकायत पर बल्ले को एके-47 के अंदाज में थामकर गोलियां चलाने की एक्टिंग करके आतंकी सोच दिखाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज साहिबाजादा फरहान पर भी फाइन लगा। इसके अलावा हारिस रऊफ ने भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच में फेक न्यूज फैक्ट्री पाकिस्तानी फौज के प्रॉपगैंडा को अपने इशारों से बार-बार पुश करने की कोशिश की थी। उन पर भी आईसीसी ने जुर्माना लगाया और चेतावनी दी।

ये भी पढ़ें:फरहान ने फाइनल में जड़ी फिफ्टी, गन सेलिब्रेशन के लिए साथियों ने उकसाया; मगर…

फाइनल मैच की बात करें तो भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। खिताबी मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे। उन्हें पिछले मैच में चोट लगी थी।

फाइनल में टॉस भी कुछ अलग ही अंदाज में हुआ जो इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक देखने को नहीं मिला था। टॉस के दौरान कॉमेंटेटर के तौर पर भारत के रवि शास्त्री के अलावा पाकिस्तान के वकार यूनुस भी पहुंचे। ये इसलिए किया गया कि टॉस के बाद भारतीय कप्तान से रवि शास्त्री सवाल पूछेंगे और पाकिस्तानी कप्तान से वकार यूनुस।

India Vs Pakistan Asia Cup 2025 Suryakumar Yadav
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज,IND Vs PAK Live Score , Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |