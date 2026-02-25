शाहीन अफरीदी ने हैरी ब्रूक से निकाला पाकिस्तानी कनेक्शन; बोले- हमारी अच्छी दोस्ती है, क्योंकि...
पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने शतक जमाया। पेसर शाहीन अफरीदी ने हार के बाद ब्रूक से पाकिस्तानी कनेक्शन निकाला।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार शतक लगाकर इंग्लैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में ले जाने वाले कप्तान हैरी ब्रूक की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली। ब्रूक ने सुपर आठ के मुकाबले में मंगलवार को 50 गेंद में शतक जड़ा। अफरीदी ने मैच के बाद कहा, ''मुझे लगता है कि यह उसके करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी थी। उसने खालिस क्रिकेट शॉट्स खेले। विकेट आसान नहीं था।'' उन्होंने कहा, ''उनके सारे बल्लेबाज जूझ रहे थे लेकिन उसने बेहतरीन पारी खेली।'' अफरीदी ने चार ओवर में 30 रन देकर चार विकेट लिए लेकिन उनकी टीम दो विकेट से हार गई।
मैच के दौरान अफरीदी ने ब्रूक से हाथ मिलाकर उनकी पारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, ''वह इसका हकदार था। यह विश्व स्तरीय पारी थी। हैरी और मैं पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में साथ खेले हैं और हमारी अच्छी दोस्ती है। उसने लाहौर कलंदर्स के लिए खेला था।'' पाकिस्तान की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब किस्मत के भरोसे हैं लेकिन अफरीदी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा, ''क्रिकेट में ऐसा होता है लेकिन अभी भी हम टूर्नामेंट में है और कुछ भी हो सकता है। पहले हमे श्रीलंका को हराना होगा और उम्मीद करनी होगी कि न्यूजीलैंड हार जाए।''
ब्रुक की पारी से इंग्लैंड नेसुपर आठ चरण के रोमांचक मैच में पाकिस्तान को पांच गेंद शेष रहते हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। 'प्लेयर ऑफ द मैच' ब्रुक ने 51 गेंद में 10 चौके और चार छक्कों की मदद से 100 रन बनाए। टी20 अंतरराष्ट्रीय में उनके पहले शतक से इंग्लैंड ने पांच गेंद शेष रहते आठ विकेट पर 166 रन बनाकर रोमांचक जीत दर्ज की। ब्रुक ने पावरप्ले में तीन और 58 रन तक चार विकेट गंवाने के बावजूद पांचवें विकेट के लिए सैम कुरेन (15 गेंद में 16 रन) के साथ 45 और विल जैक्स (23 गेंद में 28 रन) के साथ छठे विकेट के लिए 52 रन की साझेदारी की।
अफरीदी ने चार जबकि उस्मान तारिक और मोहम्मद नवाज ने दो-दो विकेट लिए। टीम में वापसी कर रहे अफरीदी ने लक्ष्य का बचाव करते हुए पहली गेंद पर ही फिल सॉल्ट को चलता करने के बाद अपने अगले ओवर में खराब लय में चल रहे जोस बटलर (दो) को पवेलियन की राह दिखा दी। दोनों का कैच विकेटकीपर उस्मान खान ने पकड़ा। अफरीदी की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में जैकब बेथल (आठ) डीप स्क्वायर लेग पर फरहान के द्वारा लपके गए। इससे पहले, शानदार लय में चल रहे साहिबजादा फरहान की 45 गेंद में 63 रन की पारी से पाकिस्तान ने नौ विकेट पर 164 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया था।
