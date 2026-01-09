हम जवाब देंगे; टी20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन अफरीदी ने भारत के लिए क्या कहा?

संक्षेप: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच 15 फरवरी को खेला जाना है। इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भारत का नाम लिए बिना कहा है कि हम उन्हें जवाब देने की कोशिश करेंगे।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 7 फरवरी से होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला 15 फरवरी को खेला जाएगा। दोनों देशों के बीच जारी राजनेतिक तनाव के बीच बहुत समय से IND vs PAK द्वीपक्षीय सीरीज नहीं हुई है, मगर अब बहुराष्ट्रीय टूर्नामेंट के दौरान भी दोनों टीमों के बीच हालात अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। पिछले साल हुए पुलवामा अटैक के बाद भारत ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान का बॉयकॉट करने के कई तरीके अपनाए। भारतीय कप्तान ने टॉस के बाद तो खिलाड़ियों ने मैच खत्म पर भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाए।

एशिया कप 2025 में सबसे पहले इसकी झलक देखने को मिली थी। इस टूर्नामेंट में तीन बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी और हर बार भारत ने जीत दर्ज की थी। इस दौरान खिलाड़ियों के बीच भी काफी तकरार देखने को मिली थी।

एशिया कप का खिताब जीतने के बावजूद भारतीय टीम के पास ट्रॉफी नहीं है क्योंकि टीम इंडिया ने एसीसी चीफ मोहसीन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी मुख्या हैं उनसे ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था।

अब हर किसी की नजरें 15 फरवरी को होने वाले इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच पर टिकी है। इस मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों का बर्ताव कैसा रहता है यह देखने वाली बात होगी।

इस महामुकाबले से पहले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने भारत का नाम लिए बिना कहा है कि हम उन्हें जवाब देने की कोशिश करेंगे।

हाल ही में मीडिया से बात करते हुए, 33 टेस्ट, 71 वनडे और 96 T20I खेल चुके अफरीदी ने कहा, "सरहद पार के लोगों ने खेल भावना का उल्लंघन किया, लेकिन हमारा काम क्रिकेट खेलना है, और हमारा फोकस उसी पर है। हम मैदान पर जवाब देने की कोशिश करेंगे।"