Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shaheen Afridi ruled out of BBL 2025-26 Brisbane Heat announces replacement
टी20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन अफरीदी BBL से बाहर, ब्रिस्बेन हीट ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

टी20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन अफरीदी BBL से बाहर, ब्रिस्बेन हीट ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

संक्षेप:

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के चलते बिग बैश लीग 2025-26 से बाहर हो गए हैं। उनकी टीम ब्रिसबेन हीट ने शाहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है।

Jan 05, 2026 01:19 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के चलते बिग बैश लीग 2025-26 से बाहर हो गए हैं। उनकी टीम ब्रिसबेन हीट ने शाहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। ब्रिस्बेन हीट ने बिग बैश लीग (BBL) के बाकी मैचों के लिए शाहीन शाह अफरीदी की जगह पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ जमान खान को टीम में शामिल किया है। 24 साल का यह तेज़ गेंदबाज़ शनिवार, 10 जनवरी को ब्रिस्बेन के गाबा में सिडनी थंडर के खिलाफ होने वाले मैच के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:नसीम शाह ने लिया कीरोन पोलार्ड से पंगा, बीच मैच में गर्माया माहौल; VIDEO वायरल

जमान खान पहले भी बिग बैश लीग में खेल चुके हैं। 2023-24 सीजन में उन्होंने सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए BBL में डेब्यू किया था। हालांकि उस दौरान उन्हें चार ही मैच खेलने का मौका मिला था। चार मैचों में उन्होंने 8.54 की इकॉनमी रेट से आठ विकेट लिए थे। हीट के हेड कोच जोहान बोथा ने कहा कि खान ने काफी सुधार दिखाया है और अपनी पेस में बदलाव करने और अलग-अलग बॉलिंग वेरिएशन का इस्तेमाल करने की क्षमता के कारण वह एक कीमती खिलाड़ी साबित होंगे।

बोथा ने कहा, "वह शुरू में विकेट लेने वाला असली गेंदबाज है, लेकिन वह अपनी वेरिएशन और पेस से ओवर को कंट्रोल भी कर सकता है। हम जानते हैं कि वह हमारे अटैक को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है और गेम के अहम बॉलिंग पीरियड में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दे सकता है।"

ये भी पढ़ें:रूट और सचिन के बीच रह गया है बस इतने रनों का फासला, कब टूटेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड?

बोथा ने आगे कहा, "जब जमान पहली बार सामने आए थे, तो वह बैटिंग लाइन-अप के लिए मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने सच में अपने गेम को बेहतर बनाया है और अब गेंद से भी कई ऑप्शन देते हैं।"

शाहीन शाह अफरीदी ने टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी है। टी20 वर्ल्ड कप का आगाज 7 फरवरी से होना है, सभी टीमों को 8 जनवरी तक अपने-अपने स्क्वॉड का ऐलान करना है। पाकिस्तान ने अभी तक टीम का ऐलान नहीं किया है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Shaheen Afridi BBL
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |