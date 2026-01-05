टी20 वर्ल्ड कप से पहले शाहीन अफरीदी BBL से बाहर, ब्रिस्बेन हीट ने किया रिप्लेसमेंट का ऐलान

संक्षेप: पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के चलते बिग बैश लीग 2025-26 से बाहर हो गए हैं। उनकी टीम ब्रिसबेन हीट ने शाहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है।

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी चोट के चलते बिग बैश लीग 2025-26 से बाहर हो गए हैं। उनकी टीम ब्रिसबेन हीट ने शाहीन अफरीदी के रिप्लेसमेंट का भी ऐलान कर दिया है। ब्रिस्बेन हीट ने बिग बैश लीग (BBL) के बाकी मैचों के लिए शाहीन शाह अफरीदी की जगह पाकिस्तान के तेज़ गेंदबाज़ जमान खान को टीम में शामिल किया है। 24 साल का यह तेज़ गेंदबाज़ शनिवार, 10 जनवरी को ब्रिस्बेन के गाबा में सिडनी थंडर के खिलाफ होने वाले मैच के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध रहेगा।

जमान खान पहले भी बिग बैश लीग में खेल चुके हैं। 2023-24 सीजन में उन्होंने सिडनी थंडर के लिए खेलते हुए BBL में डेब्यू किया था। हालांकि उस दौरान उन्हें चार ही मैच खेलने का मौका मिला था। चार मैचों में उन्होंने 8.54 की इकॉनमी रेट से आठ विकेट लिए थे। हीट के हेड कोच जोहान बोथा ने कहा कि खान ने काफी सुधार दिखाया है और अपनी पेस में बदलाव करने और अलग-अलग बॉलिंग वेरिएशन का इस्तेमाल करने की क्षमता के कारण वह एक कीमती खिलाड़ी साबित होंगे।

बोथा ने कहा, "वह शुरू में विकेट लेने वाला असली गेंदबाज है, लेकिन वह अपनी वेरिएशन और पेस से ओवर को कंट्रोल भी कर सकता है। हम जानते हैं कि वह हमारे अटैक को अच्छे से सपोर्ट कर सकता है और गेम के अहम बॉलिंग पीरियड में हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन दे सकता है।"

बोथा ने आगे कहा, "जब जमान पहली बार सामने आए थे, तो वह बैटिंग लाइन-अप के लिए मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने सच में अपने गेम को बेहतर बनाया है और अब गेंद से भी कई ऑप्शन देते हैं।"