T20 WC: बाबर आजम का शाहीन अफरीदी ने उड़ाया मजाक, बोले- ये होता है पार्टनरशिप का मतलब
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने हमवतन बाबर आजम के स्ट्राइक रेट का मजाक उड़ाया है। पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंग्लैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी।
पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम के स्ट्राइक रेट की अक्सर आलोचना होती है, खासकर टी20 क्रिकेट में। बाबर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। उन्होंने पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड सुपर-8 मैच में भी धीमे गति से रन बनाए। उन्होंने पाल्लेकल में 24 गेंदों में दो चौकों की मदद से 25 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 104.17 का रहा। सईम अयूब (7) और कप्तान सलमान आगा के सस्ते में आउट होने के बाद बैटिंग करने आए बाबर ने साहिबजादा फरहान (63) के साथ तीसरे विकेट के लिए 46 रनों की पार्टनरशिप की। पाकिस्तान ने 164/9 का स्कोर खड़ा करने के बाद दो विकेट से हार का मुंह देखा। पाकिस्तान की हार के बाद तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ने अप्रत्यक्ष रूप से बाबर के स्ट्राइक रेट का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि टी20 में आप हर ओवर में आठ या नौ रन की उम्मीद करते हैं। अफरीदी ने लेग स्पिनर आदिल राशिद की तारीफ की, जिन्होंने पाकिस्तान को तेजी से रन नहीं बनाने दिए।
'ये होता है पार्टनरशिप का मतलब'
अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए चार ओवर के स्पेल में 30 रन देकर चार विकेट चटकाए। इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक (100) के शतक के दम पर लक्ष्य हासिल किया और सेमीफाइनल का टिकट कटाया। जब मैच के बाद अफरीदी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि फरहान के साथ बाबर अच्छी पार्टरनशिप कर रहे थे लेकिन उनके आउट होने के बाद चीजें वैसी नहीं रहीं। जवाब में अफरीदी ने कहा, “पार्टनरशिप का मतलब होता है कि क्रीज पर कोई ऐसा होना चाहिए जो सिंगल और डबल ले सके। अगर आप पार्टनरशिप भी बनाना चाहते हैं तो टी20 क्रिकेट में आपको हर ओवर में आठ या नौ रन की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि मिडिल फेज में आदिल राशिद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसलिए इसका क्रेडिट उन्हें भी जाता है।”
स्पिन से पाकिस्तान टीम हुई परेशान
शानदार लय में चल रहे साहिबजादा फरहान की अर्धशतकीय पारी से पाकिस्तान ने टॉस जीतने के बाद प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया था। फरहान ने 45 गेंदों में 63 रन की अपनी पारी में सात चौके और दो छक्के जड़े। इंग्लैंड के स्पिन गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पारी के अधिकांश हिस्से में सटीक लाइन-लेंथ रखी, लेकिन फरहान ने उनके खिलाफ धैर्य और आक्रामकता का संतुलन दिखाया। फरहान ने पावरप्ले के बाद अपने स्वाभाविक खेल पर कुछ नियंत्रण रखा जबकि बाबर एक बार फिर रन गति बढ़ाने में संघर्ष करते दिखे। फरहान और वापसी कर रहे फखर जमां (16 गेंदों पर 25 रन) के बीच चौथे विकेट के लिए 49 रन की तेज साझेदारी के बाद पाकिस्तान की पारी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई। बाएं हाथ के स्पिनर लियाम डॉसन इंग्लैंड के सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार ओवर में 12 डॉट गेंद के साथ 24 रन देकर तीन विकेट लिए । आदिल रशीद ने चार ओवर में 31 रन खर्च किए और एक शिकार किया।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय