शाहीन शाह अफरीदी हुए चोटिल, पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले लगा तगड़ा झटका
पाकिस्तान के पेसर शाहीन शाह अफरीदी का बीबीएल में खराब प्रदर्शन जारी है। इस बीच उनको चोट लगी है। घुटने की इंजरी से वे परेशान नजर आए और मैदान से बाहर चले गए। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है।
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी पहली बार ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने उतरे। इस पाकिस्तानी गेंदबाज की हवा टाइट हो गई, क्योंकि उनका प्रदर्शन पहले चार मैचों में बहुत घटिया रहा। चार मैचों में उनको सिर्फ दो विकेट मिले। अब खबर है कि उनको चोट लगी है और मैच के दौरान मैदान से बाहर चले गए। ये पाकिस्तान की टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब ज्यादा दूर नहीं है। फरवरी-मार्च में इसका आयोजन होना है।
शाहीन अफरीदी ब्रिसबेन हीट के लिए बीबीएल 2025-26 में खेल रहे हैं। पहले मैच में 43 रन उन्होंने खर्च किए और कोई विकेट नहीं लिया। दूसरे मुकाबले में एक विकेट उनको जरूर मिला, लेकिन 49 रन लुटा दिए। अगले मैच में भी उनको एक सफलता मिली और 35 रन दिए। चौथे मैच में 26 रन 3 ओवर में दिए और कोई विकेट नहीं लिया। बीच मैच में उन्होंने मैदान छोड़ दिया और लंगड़ाते नजर आए थे। उन्होंने इशारा किया था कि उनको घुटने में चोट है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो वे बीबीएल से बाहर भी हो सकते हैं। हालांकि, अभी तक आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जाहिर तौर पर ये बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में प्रमुख गेंदबाज हैं। भारत और श्रीलंका में ये टूर्नामेंट होना है, जहां उनकी गेंदबाजी से पाकिस्तान को काफी उम्मीदें होंगी, लेकिन बड़े टूर्नामेंट से पहले इस तरह की चोट पाकिस्तान के लिए समस्या पैदा कर सकती है।
अफरीदी का करियर
लेफ्ट आर्म पेसर शाहीन अफरीदी को 96 टी20 इंटरनेशनल मैचों का अनुभव है और वे 126 विकेट इस फॉर्मेट में निकाल चुके हैं। हालांकि, मौजूदा समय में उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। पिछले 10 वनडे और टी20 मैचों में वे 9 ही विकेट निकाल पाए हैं। इनमें से भी चार मैचों में उनको एक भी विकेट नहीं मिली है। चार मैचों में 1-1 विकेट उनको मिला है और दो मैचों में से एक मैच में 3 और एक मैच में दो विकेट उन्होंने अपने नाम किए हैं। पाकिस्तान के लिए ये दोहरी चिंता का विषय बन गया है।