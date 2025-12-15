Cricket Logo
शाहीन अफरीदी की BBL डेब्यू पर हुई बेइज्जती, ऐसी गेंद डालने पर अंपायर को लेना पड़ा एक्शन- VIDEO

पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी की बिग बैश लीग (BBL) में डेब्यू पर बेइज्जती हो गई। उन्हें अंपायर ने बीच ओवर में गेंदबाजी से रोक दिया। वह लीग में ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा हैं। 

Dec 15, 2025 04:40 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग (बीबीएल) 2025-26 शुरू हो गई है। सोमवार को टूर्नामेंट के दूसरे मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स और ब्रिस्बेन हीट का आमना-सामना हुआ। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी ब्रिस्बेन हीट का हिस्सा हैं। वह पहली बार बीबीएल में खेल रहे हैं। शाहीन की बीबीएल डेब्यू पर बेइज्जती हो गई। पेसर को अंपायर ने बीच ओवर में गेंदबाजी करने से रोक दिया। अंपायर ने यह एक्शन एक ओवर में दो बीमर डालने की वजह से लिया।

शाहीन को गेंदबाजी से हटाने की घटना रेनेगेड्स की पारी के 18वें ओवर की पांचवीं गेंद पर हुई। उन्होंने हाई फुल टॉस गेंद फेंकी, जिससे बाएं हाथ के ओलिवर पीक को बचने के लिए पीछा होना पड़ा। गेंद विकेटकीपर जिमी पियर्सन को भी छका गई। ऐसे में बल्लेबाजों को दो रन दौड़ने का मौका मिल गया। हालांकि, अफरीदी ने तुरंत माफी मांगी लेकिन मैदानी अंपायर ने ब्रिस्बेन हीट के कप्तान नाथन मैकस्वीनी से सलाह के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज को बॉलिंग अटैक से हटा दिया।

मैकस्वीनी ने ओवर पूरा किया। शाहीन ने 2.4 ओवर के स्पेल में 43 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं लिया। रेनेगेड्स ने पहले बैटिंग करने के बाद पांच विकेट पर 212 रन का मजबूत स्कोर बनाया। शाहीन की शुरुआत खराब रही। उन्होंने अपने पहले ओवर में नौ रन दिए, जिसमें टिम सीफर्ट ने दो चौके जमाए। इसके बाद, शाहीन 13वें ओवर में लौटे लेकिन पूरी तरह से लय में नहीं दिखे और 19 रन खर्च किए। वहीं, तेज गेंदबाज स्पेल के तीसरे ओवर में पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठा।

बता दें कि शाहीन के पाकिस्तान टीम के साथी मोहम्मद रिजवान ने भी सोमवार को बीबीएल में डेब्यू किया लेकिन छाप नहीं छोड़ सके। रिजवान ने रेनेगेड्स के लिए तीन नंबर पर बैटिंग करते हुए 10 गेंदों पर महज चार रन बना पाए। उन्हें पैट्रिक डूली ने पवेलियन की राह दिखाई। रविवार को बाबर आजम का भी बीबीएल डेब्यू निराशाजनक रहा। उन्होंने सिडनी सिक्सर्स के लिए पर्थ स्कॉर्चर्स के खिलाफ पांच गेंदों पर सिर्फ दो रन बनाए।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
