PSL 2026: शाहीन अफरीदी ने तोड़ा सुरक्षा घेरा, लगा 10 लाख का फाइन; जानें क्या है पूरा 'होटल कांड'
PSL 2026: शाहीन शाह अफरीदी ने पाकिस्तान सुपर लीग का सुरक्षा घेरा तोड़ा। इसके लिए उन पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों का फाइन लगा है। पूरा 'होटल कांड' क्या है? उसके बारे में आप जान लीजिए।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल 2026 में एक के बाद एक कांड होते चले जा रहे हैं। पीएसएल की टीम लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी पर अब मोटा फाइन लगाया गया है। इसके पीछे की वजह ये है कि शाहीन अफरीदी ने पीएसएल का सुरक्षा घेरा तोड़ा है। उन्होंने अपने खिलाड़ी सिकंदर रजा का साथ दिया, जिन्होंने अपने दोस्तों को होटल में बुलाया था। पीएसएल में खिलाड़ियों को अपने होटल में किसी भी बाहरी सदस्य को ले जाने पर मनाही है, लेकिन शाहीन अफरीदी की शह में सिकंदर रजा ने अपने दोस्तों को बुलाया था। हालांकि, सिकंदर रजा तो अभी तक बचे हुए हैं, लेकिन अफरीदी पर पीसीबी ने 10 लाख पाकिस्तानी रुपयों का फाइन ठोक दिया है।
शाहीन शाह अफरीदी को पीएसएल के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया गया है। ये मामला 28 मार्च का है। इसमें आंतरिक चांज हुई है, जिसके बाद शाहीन को दोषी पाया गया है। हालांकि, टीम ने इस घटना को "पब्लिक बातचीत में बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया और असल कॉन्टेक्स्ट से ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया" बताया है।
घटना की रिपोर्ट सामने आने के तुरंत बाद फ्रेंचाइजी ने जांच शुरू की, यह पता लगाने के लिए कि क्या किसी काम से पाकिस्तान सुपर लीग के नियमों का उल्लंघन हुआ है। फ्रेंचाइजी ने कहा कि यह जुर्माना, जिसे "अपनी मर्ज़ी से और पहले से" लिया गया कदम बताया गया है, अनुशासन को मजबूत करने और जवाबदेही दिखाने के लिए लगाया गया था।
लाहौर कलंदर्स की तरफ से जारी एक मीडिया रिलीज में कहा गया है, "डिसिप्लिन बनाए रखने और जवाबदेही दिखाने के लिए, फ्रेंचाइजी ने शाहीन शाह अफरीदी पर उनकी संलिप्तता के लिए PKR 1 मिलियन का फाइन लगाकर अपनी मर्जी से और प्रोएक्टिव कदम उठाया है। लाहौर कलंदर्स ने इस मामले पर अपनी राय के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को ऑफिशियली एक डिटेल्ड जवाब भी भेज दिया है।"
क्या है ये होटल कांड?
यह घटना टीम के होटल में हुई, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और सिकंदर रजा शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिना इजाजत वाले चार विजिटर्स को शुरू में प्लेयर्स के फ़्लोर पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, जबकि सिक्योरिटी अधिकारियों और PCB से फॉर्मल रिक्वेस्ट की गई थी। हालांकि, खिलाड़ियों ने कथित तौर पर इन मनाही को नजरअंदाज किया और विजिटर्स को होटल में खिलाड़ियों के कमरे तक ले जाया गया, जहां वे लगभग तीन घंटे तक रहे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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