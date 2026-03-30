PSL 2026 के पहले 4 दिन में हुए 4 बड़े 'कांड', बॉल टैंपरिंग के बाद एक और विवाद सामने आया

PSL 2026 के पहले 4 दिन में हुए 4 बड़े 'कांड', बॉल टैंपरिंग के बाद एक और विवाद सामने आया
पाकिस्तान सुपर लीग की लाहौर कलंदर्स टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और विदेशी खिलाड़ी सिकंदर रजा को उनके होटल का टीम सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया गया है।
पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल को शुरू हुए महज 4 दिन बीते हैं। इस बीच 4 बड़े कांड सामने आ गए हैं। पहले मैच में व्हाइट बॉल पिंक बॉल हो जाती है। दूसरे मैच में पाकिस्तान का कमेंटेटर इंग्लैंड के कमेंटेटर की बेइज्जती करता है, तीसरे मैच के बाद एक टीम के टॉप प्लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ब्रीच करते हैं और फिर बॉल टैंपरिंग कांड भी सामने आ जाता है।
पीएसएल की लाहौर कलंदर्स टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी और विदेशी खिलाड़ी सिकंदर रजा को उनके होटल का टीम सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का दोषी पाया गया है। मोहम्मद फैसल (लाहौर डीआईजी, ऑपरेशंस) ने पीएसएल के सीईओ को बताया कि शहर के पांच सितारा होटल में जहां आठ टीमें ठहरी हैं, सुरक्षा प्रोटोकॉल का गंभीर उल्लंघन हुआ है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूर्व चेतावनी और मनाही के बावजूद शाहीन और सिकंदर ने रजा के आठवें माले स्थित कमरे में रात डेढ बजे तक चार मेहमानों की मेजबानी की। लाहौर कलंदर्स के मीडिया अधिकारी ने रजा के कमरे में 10:35 तक और फिर रात 11 बजे तक मेहमानों के रहने की अनुमति मांगी थी, लेकिन इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद टीम के मालिक ने पीएसएल सीईओ सलमान नसीर से यही अनुरोध किया था जो सुरक्षा कारणों से खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद चार मेहमान रजा के कमरे में गए और रात डेढ बजे तक रूके। इस कांड के बाद बॉल टैंपरिंग भी इसी टीम के मैच में हुई, जिसमें फखर जमां को अभी तक दोषी पाया गया है, जबकि शाहीन अफरीदी और हारिस राउफ भी नप सकते हैं। इससे पहले की बात करें तो टूर्नामेंट के पहले मैच में बॉल का कलर ही कपड़ों की वजह से पिंक हो गया था, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने इंग्लैंड के पूर्व पेसर को जलील किया था।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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