शेफाली वर्मा vs प्रतिका रावल: किसके आंकड़ों में है दम? ये बात तो बहुत ही हैरान करेगी

संक्षेप: Shafali Verma vs Pratika Rawal Stats: शेफाली वर्मा को सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की जगह भारतीय महिला टीम में शामिल किया गया है। भारत को गुरुवार को सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है।

Mon, 27 Oct 2025 10:26 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
Shafali Verma vs Pratika Rawal Stats: भारतीय महिला क्रिकेट टीम को सोमवार को एक बड़ा झटका लगा। सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल चोटिल होने के कारण आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से बाहर हो गई हैं। उनका रविवार को बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच में टखना मुड़ गया था। प्रतिका की जगह 21 वर्षीय आक्रामक बल्लेबाज शेफाली वर्मा को टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आखिरी वनडे मैच पिछले साल जुलाई में खेला था। भारत को गुरुवार (30 अक्टूबर) को सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ना है। जानिए, शेफाली और प्रतिका में से किसके आंकड़ों में दम है? 25 वर्षीय प्रतिका अभी तक भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में ही खेली हैं।

ये बात तो बहुत ही हैरान करेगी

शेफाली ने जून 2021 में वनडे डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 29 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें 644 रन बनाए। इस दौरान शेफाली का औसत 23.00 का और स्ट्राइक रेट 83.20 का रहा। उन्होंने चार अर्धशतकीय पारियां खेलीं। हैरानी की बात यह है कि उनके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं निकली। शेफाली का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर नाबाद 71 रन है। वहीं, प्रतिका ने अभी तक 24 वनडे मुकाबलों में 1110 रन बनाए हैं। उनका औसत 50.45 का और स्ट्राइक रेट 82.83 का है। वह दो शतक और सात अर्धशतक ठोक चुकी हैं। उनका हाईएस्ट स्कोर 154 है। प्रतिका वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में दिखीं। उन्होंने छह पारियों में 51.33 के औसत से 308 रन जुटाए। वह इस दौरान महिला वनडे में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बनीं।

प्लेयरवनडे मैचरनऔसतस्ट्राइक रेटहाईएस्ट स्कोर शतक अर्धशतक
शेफाली वर्मा2964423.0083.2071* 4
प्रतिका रावल24111050.4582.8315427

शेफाली क्यों टीम से बाहर थीं?

शेफाली प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के कारण लंबे समय से वनडे टीम से बाहर थीं। उन्हें वर्ल्ड कप के लिए भी इसी वजह से नहीं चुना गया। हालांकि, उन्होंने टी20 फॉर्मेट में अपनी जगह बरकरार रखी। वह पांच टेस्ट और 90 टी20 इंटरनेशनल मैचों में क्रमश: 567 और 2221 रन बना चुकी हैं। शेफाली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारतीय प्लेइंग इलेवन में सीधे एंट्री मिल सकती है। प्रतिका ने स्टार ओपनर स्मृति मंधाना के साथ अच्छी साझेदारियां कीं हैं। अगर शेफाली को मौका मिलता है तो उनपर उम्मीदों पर खरा उतरने का काफी दबाव होगा। भारत को टूर्नामेंट के लीग चरण में ऑस्ट्रेलिया के हाथों तीन विकेट से हार मिली थी।

