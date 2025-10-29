प्रतिका रावल के साथ जो हुआ, वह अच्छी बात नहीं थी…शेफाली वर्मा बोलीं- भगवान ने मुझे इसलिए भेजा

संक्षेप: प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट के रूप में शेफाली वर्मा को भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। शानदार फॉर्म में चल रहीं प्रतिका को टखने में हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण वर्ल्ड कप से बाहर होना पड़ा।

शेफाली वर्मा को प्रतिका रावल के चोटिल होने का दुख है लेकिन उन्हें लगता है कि भगवान की कृपा के कारण वह आधिकारिक रिजर्व खिलाड़ियों की सूची में नहीं होने के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम में जगह बनाने में सफल रही हैं। प्रतिका को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप लीग मैच में फील्डिंग करते समय चोट लग गई थी। वह टखने में हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से बाहर हो गई हैं। शेफाली को जब भारतीय टीम का बुलावा आया तब वह सूरत में राष्ट्रीय महिला टी20 में हरियाणा की कप्तानी कर रही थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शेफाली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले से पहले संवाददाताओं से कहा, ‘‘एक खिलाड़ी होने के नाते प्रतिका के साथ जो हुआ, वह अच्छी बात नहीं थी। कोई नहीं चाहता कि किसी खिलाड़ी को ऐसी चोट लगे। ईश्वर ने लेकिन मुझे कुछ अच्छा करने के लिए भेजा है।’’ इस युवा सलामी बल्लेबाज ने हरियाणा के लिए अपने पिछले मैच में 24 गेंदों में 55 रनों की पारी खेली थी। वह इससे पहले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत ए के लिए शानदार लय में थी। महिला वनडे में हालांकि उनका रिकॉर्ड मामूली है। शेफाली ने 29 मैचों में चार अर्धशतक और महज 23 की औसत से रन बनाये हैं। इस 21 साल की खिलाड़ी को हालांकि 2020 में ऑस्ट्रेलिया में टी20 विश्व कप फाइनल खेलने का अनुभव है।

शेफाली ने कहा, ‘‘मैं घरेलू क्रिकेट खेल रही थी और मैं बहुत अच्छी लय में थी। सेमीफाइनल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यह मेरे लिए कोई नयी बात है क्योंकि मैं पहले भी सेमीफाइनल खेल चुकी हूं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मैं मानसिक रूप से खुद को कैसे एकाग्र रखते हुए अपना आत्मविश्वास बढ़ती हूं। मैं पहले भी सेमीफाइनल खेल चुकी हूं।’’ शेफाली अब भी 50 ओवर के प्रारूप पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो उनके लिए टी20 जितना आसान नहीं है। टी20 अंतरराष्ट्रीय में उन्हें 90 मैचों का अनुभव है और इस प्रारूप में उनका स्ट्राइक रेट 131 का है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं टी20 खेल रही थी और एक बल्लेबाज के तौर पर बदलाव करना इतना आसान नहीं है। आज और कल (मंगलवार) हमारा अभ्यास सत्र था। मैंने बल्लेबाजी करते हुए एकाग्र रहने की कोशिश की। मैंने अभ्यास में रक्षात्क और आक्रामक दोनों तरह की बल्लेबाजी अभ्यास पर ध्यान दिया। शेफाली पिछले कुछ वर्षों में अपने खराब फॉर्म के कारण टीम से अंदर-बाहर होती रही हैं, लेकिन विश्व कप के मैचों के लिए टीम में उनकी वापसी पर ऐसा स्वागत हुआ मानो उन्होंने कभी टीम छोड़ी ही न हो।