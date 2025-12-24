Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shafali Verma says It is important to internalize the lessons learned for improvement
शेफाली वर्मा का कैसे हो गया इतना ह्रदय परिवर्तन? प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बताई वजह

शेफाली वर्मा का कैसे हो गया इतना ह्रदय परिवर्तन? प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद बताई वजह

संक्षेप:

श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20I नाबाद 69 रन की पारी के बूते भारत को आसान जीत दिलाने वाली युवा ओपनर शेफाली वर्मा ने कहा कि खेल के दौरान मिली सीख को स्वीकार करने से उन्हें खुद को बेहतर करने में मदद मिली है।

Dec 24, 2025 05:41 am ISTVikash Gaur Bhasha, विशाखापत्तनम
share Share
Follow Us on

श्रीलंका के खिलाफ भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच को भी जीत लिया है। इस मुकाबले में युवा सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा का बल्ला चला, जिन्होंने 34 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली। इसी आक्रामक पारी के बूते भारत को आसान जीत मिली। मुकाबले के बाद शेफाली वर्मा ने कहा कि खेल के दौरान मिली सीख को स्वीकार करने से उन्हें खुद को बेहतर करने में मदद मिली है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

भारत ने शेफाली की आक्रामक पारी से जीत के लिए मिले 129 रन के लक्ष्य को 49 गेंद शेष रहते महज तीन विकेट गंवा कर हासिल कर लिया। ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ शेफाली ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कहा, ‘‘आज मैंने सीखा कि मैं गेंद को बिना हवा में खेले भी रन बना सकती हूं। यह खेल आपको काफी कुछ सिखाता है। इन सभी सीख को स्वीकार करना अहम है। मुझे लगता है कि खेल में सुधार का यही एकमात्र तरीका है।’’

शेफाली ने वनडे विश्व कप के दौरान भारतीय टीम में वापसी कर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में मैच जीतने वाली पारी खेली थी। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज में अपनी लय जारी रखी। उन्होंने कहा, ‘‘शुरुआत में गेंद थोड़ी रुक कर आ रही थी। मैंने मैदानी शॉट खेलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। कोच अमोल सर ने मुझे क्रीज पर समय बिताने को कहा था और बल्लेबाजी के समय मुझे उनकी बातें याद थी।’’

भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस जीत का श्रेय गेंदबाजों के प्रदर्शन को दिया। उन्होंने कहा ‘‘ मैं गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश हूं। गेंदबाजों ने जिम्मेदारी ली और हमें मजबूत स्थिति में पहुंचाया।’’ उन्होंने स्नेह राणा की तारीफ करते हुए कहा, ‘‘हमें पता है कि राणा टीम के लिए कितनी अहम है। दीप्ति (शर्मा) लंबे समय से शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। आज वैष्णवी की गेंदबाजी से भी मैं बहुत खुश हूं, पिछले मैच में हम उनसे जुड़ा एक मौका चूक गए थे। शेफाली और बाकी बल्लेबाजों ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। बल्लेबाजी के दौरान मानक तय करने को लेकर हमारी बातचीत हुई है और हर कोई सकारात्मक मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहा है।’’

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Shafali Verma Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |