सेमीफाइनल से पहले शेफाली वर्मा की भारतीय टीम में एंट्री, प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

संक्षेप: शेफाली वर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम में एंट्री हो गई है। उन्हें चोटिल प्रतिका रावल की जगह शामिल किया गया है। प्रतिका टखने की चोट के कारण महिला वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट का ऐलान हो गया है। चोटिल प्रतिका की जगह शेफाली वर्मा की टीम में एंट्री हुई है। फॉर्म में चल रहीं प्रतिका को टखने की चोट के कारण आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से बाहर होना पड़ा है। उनका बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच में दाहिना टखना मुड़ गया था। शेफाली गुरुवार (30 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ पारी का आगाज कर सकती हैं। ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर 21 वर्षीय शेफाली ने पिछला वनडे मैच जुलाई 2024 में खेला था। वह भारत के लिए 29 वनडे, पांच टेस्ट और 90 टी20 इंटरनेशल मैच खेल चुकी हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को एक बयान में कहा, ''बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच में फील्डिंग करते समय प्रतिका रावल के दाहिने टखने में चोट लगने के बाद शेफाली वर्मा को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है।'' 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब प्रतिका गेंद रोकने के लिए डीप मिडविकेट से दौड़ीं तो उनका दाहिना पैर गीले मैदान में फंस गया और वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी थीं। भारतीय खिलाड़ी भागकर प्रतिका के पास पहुंची और एक स्ट्रेचर भी मैदान में लाया गया लेकिन यह 25 साल की खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ की मदद से मैदान से बाहर चली गईं। प्रतिका पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही हैं और उन्होंने छह पारियों में 51.33 के औसत से 308 रन बनाए।