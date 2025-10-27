Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shafali Verma Replaces Pratika Rawal Ahead of India semifinal Semifinal Against Australia in ICC Women World Cup 2025
सेमीफाइनल से पहले शेफाली वर्मा की भारतीय टीम में एंट्री, प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

सेमीफाइनल से पहले शेफाली वर्मा की भारतीय टीम में एंट्री, प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट का हुआ ऐलान

संक्षेप: शेफाली वर्मा की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले भारतीय टीम में एंट्री हो गई है। उन्हें चोटिल प्रतिका रावल की जगह शामिल किया गया है। प्रतिका टखने की चोट के कारण महिला वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं।

Mon, 27 Oct 2025 09:43 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट का ऐलान हो गया है। चोटिल प्रतिका की जगह शेफाली वर्मा की टीम में एंट्री हुई है। फॉर्म में चल रहीं प्रतिका को टखने की चोट के कारण आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 से बाहर होना पड़ा है। उनका बांग्लादेश के खिलाफ अंतिम लीग मैच में दाहिना टखना मुड़ गया था। शेफाली गुरुवार (30 अक्टूबर) को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में स्मृति मंधाना के साथ पारी का आगाज कर सकती हैं। ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए मशहूर 21 वर्षीय शेफाली ने पिछला वनडे मैच जुलाई 2024 में खेला था। वह भारत के लिए 29 वनडे, पांच टेस्ट और 90 टी20 इंटरनेशल मैच खेल चुकी हैं।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने सोमवार को एक बयान में कहा, ''बांग्लादेश के खिलाफ लीग मैच में फील्डिंग करते समय प्रतिका रावल के दाहिने टखने में चोट लगने के बाद शेफाली वर्मा को उनकी जगह टीम में शामिल किया गया है।'' 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर जब प्रतिका गेंद रोकने के लिए डीप मिडविकेट से दौड़ीं तो उनका दाहिना पैर गीले मैदान में फंस गया और वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ी थीं। भारतीय खिलाड़ी भागकर प्रतिका के पास पहुंची और एक स्ट्रेचर भी मैदान में लाया गया लेकिन यह 25 साल की खिलाड़ी सहयोगी स्टाफ की मदद से मैदान से बाहर चली गईं। प्रतिका पूरे टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में रही हैं और उन्होंने छह पारियों में 51.33 के औसत से 308 रन बनाए।

ये भी पढ़ें:मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करती…प्रतीका ने खोला मंधाना संग अपनी सफल जोड़ी का राज

प्रतिका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला वर्ल्ड कप शतक लगाया। इस दौरान वह महिला वनडे में संयुक्त रूप से सबसे तेज 1000 रन बनाने वाली खिलाड़ी भी बनीं। प्रतिका ने शीर्ष क्रम में स्मृति मंधाना के साथ अच्छी साझेदारियां कीं। आक्रामक बल्लेबाज शेफाली को सीधे प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है। 21 वर्षीय इस सलामी बल्लेबाज का वनडे रिकॉर्ड सामान्य है, उन्होंने 29 मैचों में 23 के औसत से 644 रन बनाए हैं। प्रदर्शन में निरंतरता की कमी के कारण शेफाली वनडे टीम में अपनी जगह नहीं बना पाईं। हालांकि उन्होंने छोटे प्रारूप में अपनी जगह बरकरार रखी है। ऋचा घोष की फिटनेस पर भी संदेह बना हुआ है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस विकेटकीपर-बल्लेबाज की उंगली में चोट लग गई थी और इसके बाद वह बांग्लादेश के खिलाफ मैच से बाहर हो गईं थीं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Pratika Rawal Shafali Verma Womens Cricket World cup 2025 अन्य..
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |