टीम में आते ही फुस्स हुईं शेफाली वर्मा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 गेंद में पारी हुई खत्म

संक्षेप: भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे सेमीफाइनल में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और सिर्फ 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। शेफाली एक साल बाद भारतीय टीम के लिए खेलने उतरी थीं।

भारतीय टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा वापसी पर कमाल नहीं दिखा सकी। चोटिल सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल की जगह टीम में शामिल हुईं शेफाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में सस्ते में पवेलियन लौट गईं। शेफाली अहम मुकाबले में सिर्फ पांच गेंद का सामना कर सकी और 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गईं। किम गार्थ ने उन्हें एलबीडब्ल्यू किया। शेफाली वर्मा एक साल बाद भारतीय टीम में शामिल हुईं थी। खराब फॉर्म के कारण उन्होंने अपना स्थान गंवाया था।

शेफाली ने भारत के लिए आखिरी वनडे मैच अक्टूबर 2024 में खेला था, लेकिन वह भारत ए टीम के साथ 50 ओवर के प्रारूप में जुड़ी रही हैं। उन्होंने अगस्त में ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 52 रन और सितंबर में बेंगलुरु में न्यूजीलैंड ए के खिलाफ 70 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत को जीत के लिए 339 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में खेलने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। शेफाली दूसरे ओवर में ही गार्थ का शिकार हो गईं। उन्होंने 5 गेंद में दो चौके की मदद से 10 रन बनाए।

दिसंबर 2024 में शेफाली ने हरियाणा के लिए घरेलू वनडे टूर्नामेंट में 75.28 की औसत और 152.31 के स्ट्राइक रेट से कुल 527 रन बनाए थे। इसमें बंगाल के खिलाफ 115 गेंदों पर 197 रन की शानदार पारी भी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने WPL 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया, जहां वह सीज़न की चौथी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। 152.76 के स्ट्राइक रेट से 304 रन बनाकर वह भारतीयों में सबसे आगे रही थीं।