21 साल की छोरी का T20I क्रिकेट में एकछत्र राज, शेफाली वर्मा ने अपने ही रिकॉर्ड को किया ध्वस्त
21 साल छोरी यानी शेफाली वर्मा का वुमेंस T20I क्रिकेट में एकछत्र राज देखने को मिला है। शेफाली वर्मा ने अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। 12वीं बार उन्होंने अर्धशतक इस फॉर्मेट में जड़ा, जो 22 की होने से पहले सबसे ज्यादा हैं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक छोरी की एकछत्र राज देखने को मिला है। विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने एक बार फिर अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत इस 21 साल की युवा ओपनर ने अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। वुमेंस टी20 इंटरनेशनल (WT20Is) क्रिकेट में एक ऐतिहासिक उपलब्धि शेफाली वर्मा ने अपने नाम कर ली है। शेफाली अब 22 साल की उम्र पूरी करने से पहले अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 50 या उससे अधिक का स्कोर बनाने वाली दुनिया की पहली बल्लेबाज बन गई हैं।
श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ने से पहले भी शेफाली वर्मा के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था। एक तरह से अपना ही रिकॉर्ड शेफाली वर्मा ने तोड़ा है और अपने रिकॉर्ड को मजबूत किया है। इस मामले में वेस्टइंडीज की दिग्गज ऑलराउंडर स्टेफनी टेलर और आयरलैंड की गैबी लुईस और भारतीय दिग्गज जेमिमा रोड्रिग्स को शेफाली वर्मा ने पहले ही पीछे छोड़ा हुआ है। आंकड़ों पर नजर डालें तो शेफाली वर्मा ने 22 साल की उम्र से पहले कुल 12 बार 50+ का स्कोर बनाया है।
स्टेफनी टेलर और गैबी लुईस 22 साल की उम्र से पहले 10-10 बार यह कारनामा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया था। शेफाली की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्होंने बेहद कम उम्र में भारतीय टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। हालांकि, ये आंकड़े फुल मेंबर्स नेशन्स के हैं। दुनिया की कई और देश भी टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनके आंकड़े इसमें शामिल नहीं हैं। जेमिमा रोड्रिग्स भी लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने 22 साल की उम्र से पहले कुल 7 बार 50 से अधिक का स्कोर बनाया हुआ है।
WT20Is में 22 साल की उम्र से पहले सबसे ज्यादा 50+ स्कोर (फुल मेंबर्स टीम)
12 - शेफाली वर्मा
10 - स्टेफनी टेलर
10 - गैबी लुईस
7 - जेमिमा रोड्रिग्स
'लेडी सहवाग' का तमगा
शेफाली वर्मा को अक्सर उनकी निडर बल्लेबाजी के कारण 'लेडी सहवाग' कहा जाता है। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था और तब से लेकर अब तक वह कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी हैं। हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई उनकी शानदार पारियों ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली, जिसमें 11 चौके और एक छक्का शामिल था। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 69 में से 50 रन उनके बाउंड्री से आए।