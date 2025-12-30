Cricket Logo
Shafali Verma ने टी20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, फिर पहुंची नंबर-1 बनने के करीब

ICC Women's T20I Rankings: टीम इंडिया की स्टार ओपनिंग बैटर शेफाली वर्मा ने लेटेस्ट आईसीसी टी20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। श्रीलंका के खिलाफ जारी 5 मैच की टी20 सीरीज में शेफाली वर्मा 3 अर्धशतकों के साथ सर्वाधिक 236 रन बना चुकी है।

Dec 30, 2025 01:56 pm ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC Women's T20I Rankings: टीम इंडिया की स्टार ओपनिंग बैटर शेफाली वर्मा ने लेटेस्ट आईसीसी टी20 रैंकिंग में लंबी छलांग लगाई है। श्रीलंका के खिलाफ जारी 5 मैच की टी20 सीरीज में शेफाली वर्मा 3 अर्धशतकों के साथ सर्वाधिक 236 रन बना चुकी है। इस धुआंधार परफॉर्मेंस का फायदा उन्हें आईसीसी टी20 रैंकिंग में हुआ है। शेफाली वर्मा ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग में चार पायदान की छलांग लगाते हुए 6ठे पायदान पर पहुंच गई है। वहीं श्रीलंका के खिलाफ पिछले मुकाबले में 80 रनों की पारी खेलने वाली स्मृति मंधाना तीसरे पायदान पर बनी हुई है। जेमिमा रोड्रिग्स को एक पायदान का नुकसान हुआ है, मगर वह अभी भी टॉप-10 में बनी हुई है।

शेफाली, मिताली राज के बाद T20I बल्लेबाजों की रैंकिंग में टॉप पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बनीं, जब वह 2020 में टॉप पर पहुंची थीं, लेकिन पिछले महीने ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस के बाद ही उन्होंने हाल ही में अपनी बेस्ट फॉर्म हासिल की है।

शेफाली वर्मा अब बल्लेबाजों की आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप पर बैठी ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी से सिर्फ 60 रेटिंग पॉइंट्स पीछे हैं। शेफाली के खाते में 736 अंक है, जबकि मूनी 794 अंक के साथ पहले पायदान पर है।

भारत की विस्फोटक बैटर रिचा घोष को भी T20I बल्लेबाजों की अपडेटेड रैंकिंग में फायदा मिला है। 22 साल की रिचा ने तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के चौथे मैच में 40 रन की नाबाद पारी खेली थी, उनको इससे 7 पायदान का फायदा हुआ है। वह अब 20वें नंबर पर है।

T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में भी भारतीय खिलाड़ियों के लिए और अच्छी खबर है, शानदार फॉर्म में चल रही रेणुका सिंह और श्री चरानी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है।

श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के तीसरे मैच में टीम में वापसी करते हुए रेणुका ने चार विकेट लिए और इसके चलते T20I गेंदबाजों की लेटेस्ट लिस्ट में आठ पायदान ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गईं हैं। वहीं लेफ्ट-आर्म स्पिनर चरानी ने श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती चार मैचों में चार विकेट लिए हैं और वह 17 पायदान ऊपर चढ़कर T20I गेंदबाजों की रैंकिंग में कुल मिलाकर 52वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दीप्ति शर्मा पहले पायदान पर बनी हुई है।

