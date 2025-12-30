श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में गजब फॉर्म में चल रहीं शेफाली वर्मा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 75 रन दूर

संक्षेप: महिला विश्व कप फाइनल की स्टार शेफाली वर्मा इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वह कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। पांचवें मैच में अगर वह 75 रन बना लेती हैं तो किसी एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी।

महिला विश्व कप फाइनल की स्टार शेफाली वर्मा इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वह कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। वह किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं। मंगलवार को सीरीज के आखिरी मैच में अगर वह 75 रन और बना लेती हैं तो वह महिला क्रिकेट में किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की बल्लेबाज बन जाएंगी।

किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय शेफाली वर्मा ने अब तक मौजूदा सीरीज के 4 मैचों में 3 अर्धशतकों के साथ 236 रन बनाए हैं। ये किसी भी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में किसी भी भारतीय महिला बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं। सीरीज के पहले मैच में ही उनका बल्ला खामोश रहा था जब 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम में वह सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुई थीं। उसके बाद उन्होंने दूसरे मैच में नाबाद 69 रन, तीसरे में नाबाद 79 रन और चौथे में 79 रन बनाए।

किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मैथ्यू के नाम महिला क्रिकेट में किसी अंतरराष्ट्रीय टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यू के नाम हैं। अक्टूबर 2023 में मैथ्यू ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैच की सीरीज में 310 रन बनाए थे जिनमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे।

3 खिलाड़ी किसी सीरीज में ठोक चुकी हैं 300 या उससे ज्यादा रन महिला क्रिकेट में किसी एक टी20 सीरीज में तीन खिलाड़ियों ने 300 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। जाहिर है कि पहले नंबर पर हेली मैथ्यू हैं जिन्होंने 3 मैच की सीरीज में 310 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर श्रीलंका की चमारी अटापट्टू हैं जिन्होंने 2024 में 5 मैच की सीरीज में 304 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर अर्जेंटिना की मारिया केस्टीनेइरस हैं जिन्होंने 2023 में 3 मैच की सीरीज में 300 रन बनाए थे।