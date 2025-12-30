Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Shafali Verma is in tremendous form in the T20I series against Sri Lanka just 75 runs away from a major world record
श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में गजब फॉर्म में चल रहीं शेफाली वर्मा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 75 रन दूर

श्रीलंका के खिलाफ T20I सीरीज में गजब फॉर्म में चल रहीं शेफाली वर्मा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सिर्फ 75 रन दूर

संक्षेप:

महिला विश्व कप फाइनल की स्टार शेफाली वर्मा इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वह कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। पांचवें मैच में अगर वह 75 रन बना लेती हैं तो किसी एक टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी।

Dec 30, 2025 03:30 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिला विश्व कप फाइनल की स्टार शेफाली वर्मा इन दिनों जबरदस्त फॉर्म में हैं। श्रीलंका के खिलाफ 5 टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में वह कमाल का प्रदर्शन कर रही हैं। वह किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं। मंगलवार को सीरीज के आखिरी मैच में अगर वह 75 रन और बना लेती हैं तो वह महिला क्रिकेट में किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दुनिया की बल्लेबाज बन जाएंगी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय

शेफाली वर्मा ने अब तक मौजूदा सीरीज के 4 मैचों में 3 अर्धशतकों के साथ 236 रन बनाए हैं। ये किसी भी टी20 इंटरनेशनल सीरीज में किसी भी भारतीय महिला बल्लेबाज के सबसे ज्यादा रन हैं। सीरीज के पहले मैच में ही उनका बल्ला खामोश रहा था जब 21 दिसंबर को विशाखापत्तनम में वह सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हुई थीं। उसके बाद उन्होंने दूसरे मैच में नाबाद 69 रन, तीसरे में नाबाद 79 रन और चौथे में 79 रन बनाए।

ये भी पढ़ें:मंधाना-शेफाली ने वर्ल्ड क्रिकेट को हिलाया, WT20I में पहली बार हुआ ऐसा

किसी टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड मैथ्यू के नाम

महिला क्रिकेट में किसी अंतरराष्ट्रीय टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यू के नाम हैं। अक्टूबर 2023 में मैथ्यू ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टी20 मैच की सीरीज में 310 रन बनाए थे जिनमें एक शतक और 2 अर्धशतक शामिल थे।

3 खिलाड़ी किसी सीरीज में ठोक चुकी हैं 300 या उससे ज्यादा रन

महिला क्रिकेट में किसी एक टी20 सीरीज में तीन खिलाड़ियों ने 300 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं। जाहिर है कि पहले नंबर पर हेली मैथ्यू हैं जिन्होंने 3 मैच की सीरीज में 310 रन बनाए थे। दूसरे नंबर पर श्रीलंका की चमारी अटापट्टू हैं जिन्होंने 2024 में 5 मैच की सीरीज में 304 रन बनाए थे। तीसरे नंबर पर अर्जेंटिना की मारिया केस्टीनेइरस हैं जिन्होंने 2023 में 3 मैच की सीरीज में 300 रन बनाए थे।

ये भी पढ़ें:Shafali Verma ने T20 रैंकिंग में लगाई लंबी छलांग, फिर पहुंची नंबर-1 बनने के करीब

भारत और श्रीलंका के बीच 5 टी20 मैच की सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला मंगलवार को तिरुवनंतपुरम में खेला जाना है। भारतीय टीम पहले ही इस सीरीज को अपने नाम कर चुकी है। मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से खेला जाएगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Shafali Verma Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |