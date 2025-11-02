3 साल बाद शेफाली वर्मा का बल्ला बोला, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में लगाई फिफ्टी
संक्षेप: युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने वनडे क्रिकेट में लगभग तीन साल (जुलाई 2022 के बाद) के अंतराल को समाप्त करते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा है। शेफाली ने 49 गेंद में 50 रन पूरे किए।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में दमदार अर्धशतक लगाया है। शेफाली जारी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं थी, उन्हें सलामी बल्लेबाज प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद टीम में जगह मिली। शेफाली ने रविवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले में 49 गेंद में 50 रन पूरे किए। विस्फोटक सलामी बल्लेबाज शेफाली ने करीब तीन साल बाद वनडे क्रिकेट में अर्धशतक लगाया है। उन्होंने फाइनल में स्मृति मंधाना के साथ पहले विकेट के लिए 104 रन की साझेदारी भी की।
शेफाली वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल के दौरान अपने वनडे करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली है। उन्होंने अपने बेस्ट स्कोर को पीछे छोड़ दिया है। उनका एक पारी में हाईएस्ट स्कोर नाबाद 71 रन था, जोकि उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ 2022 में बनाया था। जुलाई 2022 से शेफाली वर्मा ने अब तक कुल 13 पारियां खेली थी और इस दौरान उनका नौ बार स्कोर 15 रन से कम रहा है, जिसमें से छह बार तो वह सिंगल डिजिट में रहीं।
प्रतिका को बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ग्रुप लीग मैच में क्षेत्ररक्षण करते समय चोट लग गयी थी। वह टखने में हेयरलाइन फ्रैक्चर के कारण इस विश्व कप से बाहर हो गयी है। शेफाली को जब भारतीय टीम का बुलावा आया तब वह सूरत में राष्ट्रीय महिला टी20 में हरियाणा की कप्तानी कर रही थीं। शेफाली पिछले कुछ वर्षों में अपने खराब फॉर्म के कारण टीम से अंदर-बाहर होती रही हैं, लेकिन विश्व कप के मैचों के लिए टीम में उनकी वापसी पर ऐसा स्वागत हुआ मानो उन्होंने कभी टीम छोड़ी ही न हो।