शैफाली वर्मा ने अपनी तूफानी फिफ्टी के दम पर रचा इतिहास, बनाए 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड
शैफाली वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 में तूफानी फिफ्टी जड़ ना सिर्फ भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई बल्कि 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए। शैफाली को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया।
शैफाली वर्मा ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे टी20 में 25 गेंदों पर 55 रनों की तूफानी पारी खेल टीम इंडिया की जीत में अहम भूमिका निभाई। भारतीय ओपनर ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 4 गगनचुंबी छक्के लगाए। शैफाली की इस पारी के दम पर ही भारत 103 रनों का आसान टारगेट महज 8.3 ओवर में 9 विकेट रहत चेज करने में कामयाब रहा। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान इतिहास रचा और वह 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब रही। वह एक कैलेंडर ईयर में स्मृति मंधाना को पछाड़ सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने वाली बैटर बनीं। साथ ही उन्होंने विमेंस टी20 में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम किया।
शैफाली वर्मा ने तोड़ा स्मृति मंधाना का वर्ल्ड रिकॉर्ड
नईं भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना के नाम इससे पहले एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था। मंधाना ने 2024 में यह कमाल 8 बार किया था, वहीं अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में चल रहीं शैफाली वर्मा ने 9वीं बार यह कमाल कर अपनी कप्तान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। 2025 वनडे वर्ल्ड कप में बतौर प्रतिका रावल के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम इंडिया में वापसी करने वाली शैफाली वर्मा का करियर इस टूर्नामेंट के बाद पूरी तरह से बदल गया है।
एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर
9 - शैफाली वर्मा (IND-W) 2026 में
8 - स्मृति मंधाना (IND-W) 2024 में
7 - मिताली राज (IND-W) 2018 में
7 - नताशा माइल्स (HKG-W) 2026 में
शैफाली वर्मा का 2026 में धमाका
शैफाली वर्मा विमेंस T20I में एक कैलेंडर ईयर में 900 रनों का आंकड़ा पार करने वाली पहली प्लेयर बन गईं है। इस साल उनके बल्ले से अभी तक 922 रन निकल चुके हैं, जबकि 4 अन्य प्लेयर उनके पीछे हैं, जिसमें स्मृति मंधाना का भी नाम शामिल है। मंधाना का रिकॉर्ड भी 2026 में शानदार रहा है। वह 821 रनों के साथ एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर की लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं।
महिला T20I में एक कैलेंडर साल में सबसे ज्यादा रन
922 - शैफाली वर्मा (IND-W) 2026 में
824 - लॉरा वोल्वार्ड्ट (SA-W) 2026 में
821 - स्मृति मंधाना (IND-W) 2026 में
800 - नताशा माइल्स (HKG-W) 2026 में
779 - ईशा ओज़ा (UAE-W) 2025 में
779 - यास्मीन दासवानी (HKG-W) 2026 में
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें