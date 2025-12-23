शैफाली वर्मा ने तोड़ा स्मृति मंधाना का रिकॉर्ड, T20I में बनीं भारत की तीसरी सबसे बड़ी मैच विनर
शैफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस पारी के दम पर वह टी20 इंटरनेशनल में भारत की तीसरी सबसे बड़ी मैच विनर बनी। आईए जानते हैं टॉप-2 में कौन-कौन हैं।
शैफाली वर्मा की तूफानी पारी के दम पर भारत ने दूसरे T20I में श्रीलंका को 7 विकेट से धूल चटाई। शैफाली ने इस मैच में लगभग 203 के स्ट्राइक रेट से 34 गेंदों पर 11 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 69 रनों की धमाकेदार पारी खेली। उनको इस पारी का इनाम प्लेयर ऑफ द मैच के रूप में मिला। इस तरह शैफाली T20I में भारत की तीसरी सबसे बड़ी मैच विनर बनी। ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड उसी खिलाड़ी को मिलता है जो टीम को मुकाबला जिताने में अहम भूमिका निभाता है। शैफाली वर्मा अब स्मृति मंधाना को पछाड़ते हुए 8 बार इस अवॉर्ड को जीतने में कामयाब रही है।
स्मृति मंधाना के साथ जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा ने भी T20I में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड 7-7 बार जीता है। वहीं बात टॉप-2 की करें तो इस लिस्ट में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और पूर्व कप्तान व लीजेंड मिताली राज हैं।
मिताली राज के नाम भारत के लिए T20I में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड है। उन्होंने यह कारनामा 12 बार किया है। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर उनसे एक कदम पीछे 11 अवॉर्ड के साथ दूसरे पायदान पर हैं।
T20I में भारतीय वुमेंस क्रिकेटरों द्वारा जीते गए सबसे ज्यादा PoTM अवॉर्ड
12- मिताली राज
11- हरमनप्रीत कौर
8 - शैफाली वर्मा*
7- स्मृति मंधाना
7- दीप्ति शर्मा
7 - जेमिमा रोड्रिग्स
बात मैच की करें तो, श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए भारत के सामने 129 रनों का टारगेट रखा था। वैष्णवी और श्री चरणी ने 2-2 विकेट लिए थे, वहीं तीन बैटर रन आउट हुईं थी। इस स्कोर का पीछा टीम इंडिया ने शैफाली वर्मा की तूफानी पारी के दम पर 11.5 ओवर में ही कर डाला। 5 मैच की सीरीज में अब टीम इंडिया 2-0 से आगे है।