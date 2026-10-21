उपकप्तान बनने के बाद पहली ही सीरीज में चमकीं शैफाली वर्मा, ये अवॉर्ड किया अपने नाम
भारत की महिला टी20 टीम की उपकप्तान बनने के बाद पहली ही सीरीज में शैफाली वर्मा ने कमाल की बल्लेबाजी की और एक खास अवॉर्ड अपने नाम किया। वे 120 से ज्यादा रन बनाकर टी20 सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज बनीं।
भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में जिम्बाब्वे को बुरी तरह हराया है। सीरीज के तीनों मैच जीतकर मेजबान भारत ने जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ कर दिया है। इस सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवॉर्ड शैफाली वर्मा ने अपने नाम किया, जो इस सीरीज में पहली बार बतौर उपकप्तान खेल रही थीं। इस सीरीज से पहले ही उन्हें भारत की टी20 टीम का वाइस कैप्टन घोषित किया गया था। हालांकि, शुरुआत उनकी सीरीज में अच्छी नहीं रही, लेकिन दूसरे और तीसरे मैच में अर्धशतक जड़कर भारत को मैच जिताने में अहम भूमिका निभाई।
दाएं हाथ की बल्लेबाज शैफाली वर्मा 3 मैचों में 42.67 के औसत और 200 के स्ट्राइक रेट से 128 रन बनाने में सफल रहीं। 13 चौके और 9 छक्के उन्होंने इस सीरीज के दौरान जड़े। इसी की बदौलत वह सीरीज की टॉप स्कोरर रहीं और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवॉर्ड जीतने में भी सफल हुईं। पहले मैच में सिर्फ 4 रन वह बना पाई थीं, लेकिन दूसरे मैच में 55 और आखिरी मैच में 69 रनों की पारी शैफाली वर्मा ने खेली। ओपनर के तौर पर उन्होंने टीम को तूफानी शुरुआत आखिरी के दोनों मैचों में दिलाई।
हरमन ने दिखाए पुराने तेवर
मैच की बात करें तो पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने अपने पुराने तेवरों का शानदार नमूना पेश करके नाबाद 91 रन की जबरदस्त पारी खेली, जिससे भारत ने मंगलवार को रायपुर में तीसरे और अंतिम महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को 92 रन से हराकर तीन मैच की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत के 41 गेंदों में नाबाद 91 रन और सलामी बल्लेबाज शैफाली वर्मा के 37 गेंद पर 69 रन की मदद से सात विकेट पर 216 रन बनाए।
इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम सात विकेट पर 124 रन ही बना सकी। उसकी तरफ से शार्ने मायर्स ने 60 और बिलव्ड बिजा ने 44 रन का योगदान दिया, लेकिन इससे केवल हार का अंतर ही कम हो पाया। भारत की तरफ से नंदिनी शर्मा ने चार ओवर में 18 रन देकर तीन विकेट लिए। भारत ने पहला मैच चार विकेट और दूसरा मैच नौ विकेट से जीता था। अब इन दोनों टीम के बीच तीन वनडे मैच की सीरीज खेली जाएगी। भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने बल्लेबाजों को अधिक मौके देने के उद्देश्य से टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यहां तक कि खुद वह ओपनर के तौर पर नहीं उतरीं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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