शैफाली वर्मा T20 क्रिकेट में बनीं इंडिया की सिक्सर क्वीन, तोड़ दिया हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड
शैफाली वर्मा ने हरमनप्रीत कौर का 8 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हरमन ने एक साल में टी20 क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के 2018 में लगाए थे, लेकिन अब शैफाली वर्मा उनसे आगे निकल गई हैं।
शैफाली वर्मा की वापसी जब से इंटरनेशनल क्रिकेट में हुई है, तभी से वह बीस्ट मोड में नजर आई हैं। अभी 2026 का साल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन शैफाली वर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। शैफाली भारत के लिए टी20 क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। इस मामले में उन्होंने अपनी टीम की पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ा है और उनका 8 साल पुराना रिकॉर्ड धराशायी कर दिया है। इस तरह शैफाली T20 क्रिकेट में इंडिया की सिक्सर क्वीन बन गई हैं।
भारतीय महिला टी20 टीम की उपकप्तान और ओपनर शैफाली वर्मा ने मंगलवार 20 अक्टूबर की शाम को 5 छक्के जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में जड़े। जैसे ही उन्होंने अपनी पारी का पांचवां छक्का जड़ा, वैसे ही 2026 में टी20 क्रिकेट में उनके छक्कों की संख्या 52 हो गई, जो 2018 में हरमनप्रीत कौर द्वारा एक कैलेंडर ईयर में लगाए गए 51 छक्कों से ज्यादा पहुंच गई। इस तरह शैफाली अब टी20 क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं।
शैफाली इस साल 47 छक्के टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जड़ चुकी हैं, जो एक कैलेंडर ईयर में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज के सबसे ज्यादा छक्के हैं। दूसरे नंबर पर श्रीलंका की टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू हैं, लेकिन उन्होंने 2024 में 32 छक्के ही जड़े थे। ऐसे में शैफाली के पास मौका है कि वह एक साल में टी20आई क्रिकेट में 50 छक्के लगाएं। हालांकि, इसके लिए उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस साल में ज्यादा मुकाबले टी20 क्रिकेट में भारत के बाकी नहीं हैं।
वहीं, अगर बात एक कैलेंडर ईयर में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने की करें तो यह कारनामा सोफी डिवाइन ने एक बार नहीं, बल्कि तीन बार किया है। 2018 में उन्होंने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट को मिलाकर कुल 67 छक्के जड़े थे। 2020 में 61 और 2023 में 55 छक्के उनके बल्ले से आए थे। लिस्ट में नाम के तौर पर दूसरे और वैसे चौथे नंबर पर लिजेल ली हैं, जिन्होंने 2018 में 53 छक्के जड़े थे। शैफाली 52 छक्कों के साथ टॉप 5 में हैं। हरमन ने 2018 में 51 छक्के लगाए थे।
महिला T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर साल में सबसे ज़्यादा छक्के
67 - सोफी डिवाइन 2018 में
61 - सोफी डिवाइन 2020 में
55 - सोफी डिवाइन 2023 में
53 - लिज़ेल ली 2018 में
52 - शैफाली वर्मा 2026 में
51 - हरमनप्रीत कौर 2018 में
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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