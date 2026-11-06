गेंद रोकने के चक्कर में बांग्लादेश के शादमान इस्लाम का टखना मुड़ा, स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर गए

शादमान इस्लाम का वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान गेंद रोकने के प्रयास में टखना मुड़ गया, जिसके कारण उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। बीसीबी के फिजियो बायजेदुल का मानना है कि इस्लाम की वापसी मुश्किल है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन क्षेत्ररक्षण करते समय बंगलादेश के शादमान इस्लाम का टखना मुड़ गया, जिसके बाद उन्हें एमआरआई स्कैन और आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया। टीम प्रबंधन ने बताया कि शादमान के इस टेस्ट मैच में आगे खेलने की संभावना कम है। वेस्टइंडीज दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है। दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज की टीम ने पहली पारी में आमिर जंगू के शतक की बदौलत 356 रन बनाए। केविन विकहम ने 61 रन की पारी खेली। बांग्लादेश की ओर से हसन महमूद ने 6 विकेट चटकाए।

यह घटना पहली पारी के 78वें ओवर में उस समय हुई जब अमीर जांगू द्वारा फाइन लेग की तरफ खेले गए शॉट के पीछे शादमान गेंद पकड़ने के लिए दौड़े। गेंद उठाते समय उनका पैर फिसल गया और उन्हें काफी तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया। फिलहाल वह निगरानी में हैं और एमआरआई रिपोर्ट आने के बाद ही तय हो पाएगा कि वह आगे खेल पाएंगे या नहीं।

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के फिजियो बायजेदुल इस्लाम ने एक बयान में कहा, "उनका बायां टखना मुड़ गया है और उन्हें एमआरआई स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया है।"

टीम प्रबंधन ने बताया कि शादमान के इस टेस्ट मैच में आगे खेलने की संभावना कम है। उन्होंने कहा, “देखिए, मुझे लगता है कि उनके लिए इस टेस्ट मैच में वापसी करना मुश्किल होगा। उम्मीद करते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन उनके खेलने को लेकर हम बहुत आश्वस्त नहीं हैं।”

अगर शादमान टेस्ट के बाकी हिस्से से बाहर हो जाते हैं, तो बांग्लादेश 'कन्कशन सब्स्टीट्यूट' नहीं ला पाएगा, क्योंकि उनकी चोट सिर से जुड़ी नहीं है। इसलिए, उन्हें मैच के बाकी हिस्से में केवल 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेलना होगा। उल्लेखनीय है कि वेस्टइंडीज दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से आगे है।

वेस्टइंडीज ने बनाए 356 रन वेस्टइंडीज के जेडन सील्स और जोमेल वारिकन के बीच आखिरी विकेट की साझेदारी ने बांग्लादेश को 11 ओवर से ज्यादा समय तक रोके रखा, लेकिन आखिरकार पूरी टीम 356 रन पर ऑलआउट हो गई। हसन महमूद ने शमार जोसेफ को क्लीन बोल्ड करके पारी में अपने छह विकेट पूरे किए, जबकि मेहदी हसन मिराज ने जेडन सील्स को 16 रन पर पगबाधा आउट किया।