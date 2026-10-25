शादाब खान ने अकेले दम पर इंग्लैंड को चटाई धूल, शतक लगाकर पाकिस्तान को दिलाई अविश्वसनीय जीत

पाकिस्तान ने रविवार को शादाब खान के शानदार शतक की बदौलत इंग्लैंड को एक विकेट से हराया। शादाब ने हारिस राउफ के साथ मिलकर अंतिम विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी करके टीम को जीत दिलाई।

पाकिस्तान ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में शादाब खान के शतक की बदौलत एक विकेट से हराया। 154 के स्कोर तक 9 विकेट गंवाकर हार के करीब पहुंच चुकी पाकिस्तान की टीम को शादाब खान ने शतकीय पारी खेलकर ऐतिहासिक जीत दिलाई। शादाब ने हारिस राउफ के साथ मिलकर अंतिम विकेट के लिए 80 गेंद में 89 रन की साझेदारी करके टीम को जीत के पार पहुंचाया। इंग्लैंड की ट्राई सीरीज में लगातार दूसरी हार है। इंग्लैंड ने बेन डकेट के शतक की बदौलत 46.1 ओवर में सभी विकेट खोकर 241 रन बनाए, इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए और एक समय ऑलआउट के कगार पर खड़ी थी लेकिन शादाब खान के नाबाद 113 रनों की बदौलत टीम ने इंग्लैंड को धूल चटाई। इंग्लैंड की ओर से जेमी ओवर्टन ने तीन, गस एटिंकसन और लियाम ने 2-2 विकेट चटकाए।

पाकिस्तान की धमाकेदार जीत इंग्लैंड द्वारा मिले 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ने 10 ओवर के अंदर तीन विकेट गंवा दिए। फखर जमां 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हुए। सईम आयूब भी नहीं चले। उन्होंने 12 गेंद में 6 रन बनाए। पूर्व कप्तान बाबर आजम का बल्ला एक बार फिर खामोश रहा। वह 12 गेंद में 10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। साद बैग और सलमान ने पारी को संभाला और चौथे विकेट के लिए 31 गेंद में 43 रन जोड़े। साद 22 गेंद में 32 रन बनाकर पवेलियन लौटे। हसन नवाज 33 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। अराफत मिन्हास एक रन ही बना पाए।

सलमान आगा ने 49 गेंद में 26 रन की पारी खेली। वहीं कप्तान शाहीन अफरीदी 5 गेंद में 4 रन ही बना पाए। इसके बाद शादाब ने रज़ाउल्लाह के साथ 23 गेंद में 23 रन जोड़े और फिर हारिस राउफ के साथ मिलकर टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई। दोनों के बीच अंतिम विकेट के लिए 80 गेंद में 89 रन की साझेदारी की। हारिस ने 48वें ओवर की पहली गेंद पर चौका लगाकर टीम को जीत दिलाई। शाबाद खान ने 96 गेंद में 13 चौके और पांच छक्के की मदद से नाबाद 113 रन बनाए। हारिस राउफ ने 19 गेंद में सात रन बनाए।

बेन डकेट ने जड़ा शतक इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 46.4 ओवर में सभी विकेट खोकर 241 रन बनाए। बेन डकेट ने सर्वाधिक 105 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम शुरुआत अच्छी नहीं रही। पहले ही ओवर में टॉम बैंटन 4 रन बनाकर आउट हो गए। शाहीन ने उन्हें पवेलियन भेजा। इसके बाद जो रूट भी चलते बने। उन्होंने 7 गेंद में 5 रन बनाए। अफरीदी ने उन्हें कैच आउट करवाया। कप्तान हैरी ब्रूक भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके और एक के स्कोर पर रन आउट हो गए। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ पिछले मैच में वनडे का सबसे तेज दोहरा शतक लगाया था। लेकिन इस मैच में नहीं चले। जॉर्डन कॉक्स 6 रन ही बना पाए। सैम करन और बेन डकेट ने पारी को संभाला। दोनों के बीच पांचवें विकेट के लिए 105 गेंद में 93 रन की साझेदारी हुई।