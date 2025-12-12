BBL में खेलकर फॉर्म और फिटनेस हासिल करने पर शादाब की नजरें, T20 WC में चाहते हैं खेलना
कंधे की चोट के कारण लगभग छह सप्ताह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूर रहे शादाब खान टीम में अपनी जगह दोबारा हासिल करने को लेकर उत्सुक हैं। शादाब खान बिग बैश लीग में सिडनी थंडर टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे।
टी20 विश्व कप से पहले टीम में अपनी जगह वापिस पाने को बेताब पाकिस्तानी हरफनमौला शादाब खान अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित करने के लिये बिग बैश लीग में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं । कंधे की चोट के कारण वह छह सप्ताह से टीम से दूर हैं ।
सिडनी थंडर्स के लिये खेलने वाले शादाब ने वर्चुअल बातचीत में कहा ,‘‘ऑस्ट्रेलिया में किसी भी स्तर पर क्रिकेट खेलना चुनौतीपूर्ण है और अगर मैं अपनी फॉर्म और फिटनेस साबित कर सका तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का दावा पुख्ता होगा।’’ उन्होंने कहा कि पहली बार इतने पाकिस्तानी क्रिकेटर बिग बैश लीग खेल रहे हैं।
उन्होंने कहा ,‘‘ हम आस्ट्रेलिया में 2022 टी20 विश्व कप फाइनल हारे थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और एशियाई समुदाय रहता है।’’ बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान पहली बार बिग बैश खेल रहे हैं जबकि शादाब, हसन अली और हारिस रऊफ पहले खेल चुके हैं।
शादाब की चोट उनके लिए एक बड़ा झटका थी, जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर रहना पड़ा। टी20 विश्व कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चयनकर्ता उनसे मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन और पूरी तरह से फिट होने का प्रमाण चाहते हैं। बिग बैश लीग में उच्च-स्तरीय मुकाबले खेलने से शादाब को अपनी क्षमता और फिटनेस को परखने का एक आदर्श मौका मिलेगा।
शादाब खान पाकिस्तान टी20 टीम के उप-कप्तान रह चुके हैं और टीम के लिए एक महत्वपूर्ण लेग-स्पिनर और निचले क्रम के बल्लेबाज हैं। उनका लक्ष्य लीग में गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावशाली प्रदर्शन करके चयनकर्ताओं को यह विश्वास दिलाना है कि वह विश्व कप के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। माना जा रहा है कि बिग बैश लीग में उनका प्रदर्शन ही यह तय करेगा कि वह टी20 विश्व कप 2026 के लिए टीम में अपनी जगह पक्की कर पाते हैं या नहीं।