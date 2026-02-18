बाबर-शाहीन को नजरअंदाज करने पर शादाब ने कहा, किसी बात को दिल पर नहीं ले सकते
बाबर आजम के बैटिंग पोजिशन बदलने और शाहीन को ड्रॉप करने पर शादाब खान ने कहा कि टीम चयन में कभी-कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन इसके पीछे का मकसद हमेशा टीम की जीत ही होता है।
नामीबिया के खिलाफ बाबर आजम को बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा गया और शाहीन शाह अफरीदी को अंतिम एकादश से बाहर कर दिया गया, जिस पर ऑलराउंडर शादाब खान ने कहा कि खिलाड़ी किसी बात को दिल पर नहीं ले सकते क्योंकि हर कोई पाकिस्तान के लिए मैच जीतने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को भारत से बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। उसने बुधवार को नामीबिया पर 102 रन की बड़ी जीत के साथ टी20 विश्व कप के सुपर आठ के लिए क्वालीफाई किया।
मैच के बाद शादाब ने पत्रकारों से कहा, ''एक पेशेवर खिलाड़ी के तौर पर, आप इन बातों को दिल पर नहीं ले सकते। टीम का माहौल और संदेश बहुत साफ हैं इसलिए यह किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई समस्या नहीं है। हर कोई टीम को जीत दिलाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। ''
उन्होंने कहा, ''सुपर आठ मुश्किल होंगे। दबाव वाले मैच होंगे। आखिर में, आप कुछ ही चीजों को नियंत्रित कर सकते हैं इसलिए आपको उन्हें नियंत्रित करने पर फोकस करना चाहिए। ''
जब शादाब से पूछा गया कि बाबर को बल्लेबाजी के लिए क्यों नहीं भेजा गया और क्या पाकिस्तान के सिलेक्शन फैसलों में कोई दिक्कत थी तो उन्होंने कहा कि यह प्रयोग का मामला नहीं था। उन्होंने कहा, ''क्या आपको सच में लगता है कि पाकिस्तान इतने प्रयोग करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। हमारा संदेश बहुत साफ हैं। अगर आप बाबर को बल्लेबाजी के लिए नहीं बुलाने की बात कर रहे हैं तो वह अच्छी तरह जानता है कि उसका भूमिका कब आएगी। ''
शादाब ने कहा, ''हर खिलाड़ी के लिए संदेश साफ हैं। टीम हालात के हिसाब से बदलती है और यही हो रहा है। '' शादाब ने कहा कि भारत के खिलाफ मैच से पहले सीम अकरम से उनकी कोई बात नहीं हुई थी जिसमें उन्होंने एक महंगा ओवर फेंका था।
उन्होंने कहा, ''नहीं, मैंने वसीम से किसी भी बारे में बात नहीं की। जहां तक आलोचना की बात है तो आप उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी राय होती है। मुझे लगता है कि सिर्फ एक ओवर ऐसा था जहां चीजें ठीक नहीं हुईं और उसकी वजह से मुझे बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एक बुरा दिन या एक बुरा ओवर हो सकता है। यह टी20 क्रिकेट है, आप रन दे सकते हैं या आप विकेट ले सकते हैं। मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता। ‘’
शादाब ने कहा, ''हमारे पूर्व क्रिकेटरों की अपनी राय है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। लेकिन आखिर में विश्व कप में भी हमने एक टीम के तौर पर नतीजे हासिल किए हैं जैसे 2021 में भारत को हराना। आलोचना क्रिकेट के इतिहास का हिस्सा हैं। ''
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है।
हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है।
