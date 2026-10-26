लाहौर में आई शादाब खान के नाम की सुनामी, ODI क्रिकेट में शतक ठोककर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
लाहौर में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड वनडे मैच के दौरान शादाब खान के नाम की सुनामी आई। इस मैच में शतक ठोककर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। वे नंबर 8 या इससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने में सफल हुए हैं।
पाकिस्तान की टीम के ऑलराउंडर शादाब खान ने 2017 में अपना वनडे इंटरनेशनल डेब्यू किया था, लेकिन 2026 में आकर 9 साल के बाद पहला शतक इस फॉर्मेट में जड़ा। इस शतक से न सिर्फ शादाब खान ने पाकिस्तान को ऐतिहासिक जीत दिलाई, बल्कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। अकेले दम पर इंग्लैंड के खिलाफ अपनी टीम को जीत दिलाने वाले शादाब खान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 8 या इससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
रविवार 25 अक्टूबर 2026 को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय वनडे सीरीज का लीग मैच खेला गया। इस मैच में ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम 242 रन चेज नहीं कर पाएगी और मुकाबला बुरी तरह हार जाएगी, क्योंकि 131 रन पर 8 विकेट गिर गए थे और 9वां विकेट 154 रनों पर गिरा था। इसके बाद आखिरी विकेट के बीच करीब 90 रनों की साझेदारी हुई और शादाब खान ने हारिस राउफ के साथ मिलकर टीम को जीत दिला दी।
शादाब खान उस समय बल्लेबाजी के लिए उतरे थे, जब पाकिस्तान का स्कोर 242 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 103/6 था। शादाब खान ने 113 रनों की पारी खेली। उन्होंने 13 चौके और 5 छक्के इस पारी में लगाए, जबकि पाकिस्तान की ओर से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर साद बैग ने बनाया था। वे 32 रन बनाकर आउट हो गए थे। यहां तक कि सबसे बड़ी साझेदारी पाकिस्तान के लिए 10वें विकेट के लिए हुई, जो 89 रनों की साझेदारी थी। इसमें से 81 रन अकेले शादाब खान ने बनाए थे। इंग्लैंड ने बेन डकेट के शतक के दम पर 241 रन ही 46.4 ओवर में सभी विकेट खोकर बनाए थे। पाकिस्तान ने 47.1 ओवर में 9 विकेट खोकर 243 रन बनाकर मैच जीत लिया।
वहीं, अगर बात शादाब खान के वर्ल्ड रिकॉर्ड की करें तो उनसे बड़ी पारी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किसी भी बल्लेबाज ने नहीं खेली है। दो बल्लेबाजों ने नंबर 8 या इससे नीचे बल्लेबाजी करते हुए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जरूर जड़े हैं, लेकिन कोई भी 110 के पार नहीं गया है। शादाब खान एकमात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने ऐसा किया है। आयरलैंड के सिमी सिंह और बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने 100-100 रन बनाए हुए हैं, जबकि क्रिस वोक्स और सैम करन 95-95 रनों की पारी खेलने में सफल हुए थे। वहीं, शादाब खान ने 113 रन नाबाद बनाकर इन सभी को पीछे छोड़ दिया है।
ODI क्रिकेट में नंबर 8 या इससे नीचे सबसे बड़ी पारी खेलने वाले टॉप 5 खिलाड़ी
1. शादाब खान - 113 रन
2. सिमी सिंह - 100 रन
3. मेहदी हसन मिरा - 100 रन
4. क्रिस वोक्स - 95 रन
5. सैम करन - 95 रन
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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