फिटनेस टेस्ट में खुली बांग्लादेश क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की पोल, इस प्लेयर ने कर दिया कमाल

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी फिटनेस टेस्ट में फेल नजर आए। कुछ खिलाड़ियों ने प्रभावित भी किया, जिन्होंने 1600 मीटर की रेस 6 मिनट से पहले पूरी की और कुछ को 8 मिनट लग गए। इनमें मुस्तिफिजुर रहमान भी शामिल हैं।

बांग्लादेश क्रिकेट टीम के कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस की पोल उस समय खुल गई, जब रविवार को नेशनल स्टेडियम में 1600 मीटर की दौड़ में उन्होंने हिस्सा लिया। नाहिद राणा ने फिटनेस ट्रेनिंग में सभी को प्रभावित किया, लेकिन कई क्रिकेटर उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए। पहले बांग्लादेश के खिलाड़ियों की फिटनेस की निगरानी यो-यो या बीप टेस्ट के जरिए की जाती थी, लेकिन नए स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच नाथन कीली के आने के बाद से टीम प्रबंधन ने खिलाड़ियों की फिटनेस जांचने के लिए 1600 मीटर दौड़ और 40 मीटर स्प्रिंट का विकल्प चुना है।

क्रिकबज की रिपोर्ट की मानें तो तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, तनवीर इस्लाम और शमीम पटवारी को 1600 मीटर की दौड़ पूरी करने में लगभग आठ मिनट लगे। दूसरी ओर राणा फिटनेस टेस्ट में हिस्सा लेने वाले 22 क्रिकेटरों में सर्वश्रेष्ठ रहे, जिन्होंने 1600 मीटर की दौड़ सिर्फ 5 मिनट 31 सेकंड में पूरी की। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाड़ियों की फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं।

रविवार को क्रिकबज को टीम मैनेजमेंट के एक सदस्य ने बताया, "नाहिद राणा का प्रदर्शन लाजवाब था। कुछ अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन साथ ही कुछ क्रिकेटर ऐसे भी थे जो हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके।" नीदरलैंड के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले एशिया कप के लिए स्किल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले वर्तमान में एक फिटनेस कैंप चल रहा है।