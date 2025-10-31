Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Seven time champion unbeaten in 15 World Cup matches this time too India broke Australia s pride ind w vs aus w semi
7 बार की चैंपियन, वर्ल्ड कप में 15 मैच से अजेय...इस बार भी भारत ने ही तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर

7 बार की चैंपियन, वर्ल्ड कप में 15 मैच से अजेय...इस बार भी भारत ने ही तोड़ा ऑस्ट्रेलिया का गुरूर

संक्षेप: महिला विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम ने 300 तो छोड़िए, कभी भी 200+ रन तक के टारगेट को हासिल नहीं किया था। सामने असंभव सा लक्ष्य था लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और टीम को भरोसा था- करके रहेंगे। फिर छोरियों ने इतिहास रच दिया है। जो अब तक नहीं हुआ, वो कर दिखाया। जो असंभव सा लगता था, उसे संभव कर दिखाया।

Fri, 31 Oct 2025 10:47 AMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

महिला विश्व कप में भारतीय महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। जो अब तक नहीं हुआ, वो कर दिखाया। जो असंभव सा लगता था, उसे संभव कर दिखाया। 7 बार की वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप में पिछले 15 मैचों से अजेय रही ऑस्ट्रेलिया का विजयरथ रोक दिया। वर्ल्ड कप नॉकआउट का सबसे बड़ा टारगेट भेद दिया। महिला वनडे के इतिहास का सबसे बड़ा सफल रन चेज कर दिखाया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खत्म होगा आईसीसी ट्रॉफी का सूखा

अगस्त में विश्व कप की ट्रॉफी के अनावरण समारोह में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस बार मिथक तोड़ने की हुंकार भरी थी। आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने का इरादा जताया था। मिथक तोड़ने के लिए बस अब एक आखिरी दरवाजे का टूटना बाकी है। 2 नवंबर को महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वो आखिरी दरवाजा भी टूटेगा, हमारी छोरियों ने वो उम्मीद जगा दी है।

सामने था असंभव सा दिखने वाला लक्ष्य

30 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में महिला विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। 49.5 ओवर में ऑल आउट हो गई लेकिन स्कोरबोर्ड पर जो रन टंगे थे, वो किसी भी विरोधी टीम के होश उड़ा देने वाले थे। 338 रन का विशाल स्कोर।

अकल्पनीय

339 रन का लक्ष्य और वो भी वर्ल्ड कप के नॉक आउट में। तब ऑस्ट्रेलियाई टीम और ज्यादातर क्रिकेट फैन ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि ये चेज भी हो सकता है। विश्व कप तो छोड़िए, महिला वनडे के इतिहास तक में ऐसा कभी नहीं हुआ था। भारतीय टीम का सबसे बड़ा सफल रन चेज 265 रन था जब 2021 में उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। विश्व कप इतिहास में भारतीय टीम ने 300 तो छोड़िए, कभी भी 200+ रन तक के टारगेट को हासिल नहीं किया था। सामने असंभव सा लक्ष्य था लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर और टीम को भरोसा था- करके रहेंगे।

ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के पिछले 15 मैचों से अजेय चली आ रही थी। विश्व कप में उनकी आखिरी हार भी भारत से ही मिली थी। वो भी सेमीफाइनल ही था। तब भी हरमनप्रीत कौर अड़ी थीं। नाबाद 171 रन की पारी खेली थी। हालांकि तब वह कप्तान नहीं थी।

और भारत ने रोक दिया ऑस्ट्रेलियाई अश्वमेध का घोड़ा

2017 के सेमीफाइनल में भारत से हार के बाद से ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का एक भी मैच नहीं हारी थी। पिछला विश्व कप भी पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजेय रहते हुए जीता। इस विश्व कप में भी अजेय रहते हुए सेमीफाइनल तक पहुंची थी। उसे क्या पता था कि जिस टीम को हराने के बाद उसने विश्व कप में लगातार जीत का रिकॉर्ड बनाया, आखिरकार वही टीम उसके विजय रथ को रोकेगी। हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली टीम ने वो कर दिखाया। विश्व कप में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम है। उसने इससे पहले भी 1993 से 2000 के बीच महिला विश्व कप में लगातार 15 मैच जीते थे।

जेमिमा रोड्रिग्स ने रचा इतिहास

59 रन पर भारत के दो विकेट गिर चुके थे। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना आउट हो चुकी थीं। लेकिन वहां से जेमिमा रोड्रिग्स और हरमनप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 167 रन की साझेदारी की। कौर 89 रन पर आउट हुईं। उनके आउट होने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स एक छोर संभाले रखीं। दीप्ति शर्मा, रिचा घोष के साथ बहुमूल्य साझेदारियां कीं और आखिरकार अमनजोत कौर के साथ छठे विकेट के लिए 31 रन की विजयी और नाबाद साझेदारी से इतिहास रच दिया। जेमिमा रोड्रिग्स ने 127 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को फाइनल में पहुंचाया।

खुशी के आंसू

जीत के बाद जेमिमा रोड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर अपने आंसुओं पर काबू नहीं कर पाईं। आखिरकार उन्होंने वो कर दिखाया था जो कभी नहीं हुआ था। ये आंसू उसी अविश्वसनीय जीत की खुशी के थे। अब बस एक कदम और फिर आईसीसी ट्रॉफी का सूखा भी खत्म होगा। शाबाश छोरियों। गुड लक।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025 Jemimah Rodrigues Harmanpreet Kaur
लेटेस्ट IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |