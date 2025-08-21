Setback for South Africa as questions raised on spinner s action in debut match will not be able to bowl till clear asse दक्षिण अफ्रीका को झटका, डेब्यू मैच में ही स्पिनर के एक्शन पर सवाल, जांच तक नहीं कर पाएंगे गेंदबाजी, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Setback for South Africa as questions raised on spinner s action in debut match will not be able to bowl till clear asse

दक्षिण अफ्रीका को झटका, डेब्यू मैच में ही स्पिनर के एक्शन पर सवाल, जांच तक नहीं कर पाएंगे गेंदबाजी

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे सीरीज में जीत के साथ शुरुआत करने वाले दक्षिण अफ्रीका को तगड़ा झटका लगा है। ओडीआई डेब्यू में ही स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन के बोलिंग एक्शन पर सवाल उठ गए हैं। शिकायत के बाद अब आईसीसी से मान्यताप्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला में उनके एक्शन की वैधता की जांच होगी। 

Chandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषाThu, 21 Aug 2025 10:20 AM
share Share
Follow Us on
दक्षिण अफ्रीका को झटका, डेब्यू मैच में ही स्पिनर के एक्शन पर सवाल, जांच तक नहीं कर पाएंगे गेंदबाजी

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को बताया कि दक्षिण अफ्रीकी ऑफ स्पिनर प्रेनेलन सुब्रायन की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान संदिग्ध गेंदबाजी एक्शन के लिए रिपोर्ट की गई। आईसीसी ने एक बयान में कहा, ‘‘मैच अधिकारियों की रिपोर्ट में सुब्रायन के गेंदबाजी एक्शन की वैधता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है। ’’

सुब्रायन ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने पहले एकदिवसीय मैच में 46 रन देकर एक विकेट लिया जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 98 रन से जीत हासिल कर तीन मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली।

इकतीस वर्षीय सुब्रायन के पास आईसीसी से मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशाला में अपने गेंदबाजी एक्शन का स्वतंत्र मूल्यांकन कराने के लिए 14 दिन का समय है। जांच के परिणाम आने तक उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति है।

नियम के अनुसार गेंदबाज को क्रिकेट गेंद फेंकते समय अपनी कोहनी को 15 डिग्री तक मोड़ने की अनुमति है।

यह पहली बार नहीं है जब यह ऑफ स्पिनर जांच के दायरे में आया है।

ये भी पढ़ें:खिलाड़ियों को कुछ मत कहो... पाकिस्तान संग मैच पर आलोचनाओं से भड़के सुनील गावस्कर
ये भी पढ़ें:गिल नहीं…इस प्लेयर को ODI कप्तान बनाने का मूड में BCCI? रोहित के फैसले का इंतजार

क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने 2012 में दो अलग जांच करने के बाद उनके गेंदबाजी एक्शन को अवैध घोषित किया था। इसके बाद 2013 में सुधारात्मक कार्रवाई के बाद उन्हें गेंदबाजी करने की अनुमति दी गई और उनके गेंदबाजी एक्शन का दोबारा परीक्षण किया गया।

बाद में 2014 में भारत में चैंपियंस लीग टी20 टूर्नामेंट के दौरान और फिर 2015 में एक घरेलू टी20 टूर्नामेंट के दौरान उनकी गेंदबाजी एक्शन की रिपोर्ट की गई। वह 2016 की शुरुआत में उनके गेंदबाजी एक्शन के पुनर्मूल्यांकन में विफल रहे लेकिन क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के हाई परफॉरमेंस सेंटर से मंजूरी मिलने के बाद उन्हें मंजूरी दे दी गई और मार्च 2016 में उन्होंने गेंदबाजी फिर से शुरू कर दी।

सुब्रायन ने इस साल बुलावायो में जिम्बाब्वे के खिलाफ अपना टेस्ट पदार्पण किया था और पहली पारी में चार विकेट झटके थे।