दूसरे टेस्ट में रबाडा की फिफ्टी से दक्षिण अफ्रीका ने की वापसी, पाकिस्तान ने दूसरी पारी में गंवाए 4 विकेट

संक्षेप: दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन स्टंप के समय पाकिस्तान की दूसरी पारी में 94 रन के स्कोर पर चार विकेट झटक कर मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली हैं। बाबर आजम (नाबाद 49) और मोहम्मद रिजवान (नाबाद 16) क्रीज पर मौजूद हैं।

कागिसो रबाडा और सेनुराम मुथुसामी ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन यागदार वापसी करते हुए दबदबा बनाया। बुधवार को चार विकेट पर 185 रन से आगे खेलने उतरे दक्षिण अफ्रीका ने 235 रन पर आठ विकेट गंवा दिए थे लेकिन टीम पहली पारी में 404 रन बनाकर 71 रन की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करने में सफल रही।

मुथुसामी ने 155 गेंद में आठ चौकों की मदद से नाबाद 89 रन की पारी खेलने के अलावा केशव महाराज (30) के साथ नौवें विकेट के लिए 71 और पहला टेस्ट अर्धशतक जड़ने वाले रबाडा (71 रन, 61 गेंद, चार छक्के, चार चौके) के साथ अंतिम विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी ने छह विकेट चटकाए और पदार्पण टेस्ट में पांच विकेट हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बने। वह 38 साल के हैं।

पहली पारी में 333 रन बनाने वाले पाकिस्तान इसके बाद दूसरी पारी में चार विकेट पर 94 रन बनाकर संघर्ष कर रहा है। मेजबान टीम को 23 रन की बढ़त हासिल है। दिन का खेल खत्म होने पर बाबर आजम 49 जबकि मोहम्मद रिजवान 16 रन बनाकर खेल रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के लिए दूसरी पारी में ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर 26 रन देकर तीन विकेट चटका चुके हैं।

इससे पहले मुथुसामी ने महाराज और रबाडा के साथ क्रमश: नौवें और 10वें विकेट के लिए उम्दा साझेदारी करके दक्षिण अफ्रीका को जोरदार वापसी दिलाई। टेस्ट मुकाबलों में यह दूसरा मौका है जब किसी पारी में नौवें और 10वें दोनों विकेट की साझेदारी 50 रन से अधिक की हुई है।

अफरीदी पदार्पण टेस्ट में पांच या इससे अधिक विकेट चटकाने वाले पाकिस्तान के छठे स्पिनर बने। इससे पहले मोहम्मद नजीर, शाहिद अफरीदी, बिलाल आसिफ, नोमान अली और अबरार अहमद के नाम यह उपलब्धि है। अफरीदी ने दिन की चौथी ही गेंद पर काइल वेरेने (10) को पवेलियन भेजा। ट्रिस्टन स्टब्स (76) अपने कल के स्कोर में सिर्फ आठ रन जोड़ने के बाद अफरीदी की गेंद पर पगबाधा हुए। अफरीदी ने हार्मर (02) को पगबाधा करके पांचवां विकेट हासिल किया।

