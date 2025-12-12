केशव महाराज एसए20 में बने कप्तान, प्रिटोरिया कैपिटल्स की संभालेंगे कमान

Fri, Dec 12, 2025Cricket Logo
प्रिटोरिया कैपिटल्स ने आगामी एसए20 टूर्नामेंट के लिए केशव महाराज को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। छह टीम वाले एसए20 का चौथा सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा।

Dec 12, 2025 05:14 pm IST
दक्षिण अफ्रीका के सीनियर स्पिनर केशव महाराज आगामी एसए20 क्रिकेट टूर्नामेंट में प्रिटोरिया कैपिटल्स की कप्तानी करेंगे। आयोजकों ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। महाराज सीमित ओवरों की क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका की कप्तानी कर चुके हैं। उन्होंने अब तक 40 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम पर 38 विकेट दर्ज हैं। बाएं हाथ के इस स्पिनर ने एसए20 में 33 मैचों में 7.3 की इकॉनमी रेट से 27 विकेट लिए हैं।

एसए20 ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘दक्षिण अफ्रीका के सबसे अनुभवी खिलाड़ियों में से एक महाराज खेल के विभिन्न प्रारूपों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक अनुभव रखते हैं। इसके साथ ही संयम, स्पष्टता और दृढ़ संकल्प के साथ टीमों का नेतृत्व करने का उनका शानदार रिकार्ड रहा है।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है,‘‘ उनकी उपस्थिति से प्रिटोरिया कैपिटल्स की टीम को नए सत्र से पहले आवश्यक संतुलन और दिशा मिलती है।’’ कैपिटल्स की नजरें एसए20 में अपने पहले खिताब पर टिकी हैं। वह 2023 में फाइनल में सनराइजर्स ईस्टर्न केप से हार गया था।

दक्षिण अफ्रीका की प्रमुख टी20 लीग एसए20 का चौथा सत्र इस साल 26 दिसंबर से शुरू होगा और अगले साल 25 जनवरी तक चलेगा, जिसमें मुंबई इंडियंस केप टाउन गत विजेता है। दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टी20 लीग में से एक एसए20 के मुकाबलों का आयोजन डरबन, जोहानिसबर्ग, केपटाउन, पार्ल, सेंचुरियन और गक्बेरहा में किया जाएगा। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह लीग एक शानदार क्रिसमस उपहार होगी, क्योंकि उद्घाटन मुकाबला डिफेंडिंग चैंपियंस एमआई केपटाउन और डरबन सुपर जायंट्स के बीच न्यूलैंड्स के सुरम्य मैदान पर खेला जाएगा।

