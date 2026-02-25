इससे आप विश्व कप नहीं जीत जाएंगे..., सलमान आगा की वाइफ ने पाकिस्तानी फैंस को लताड़ा
इंग्लैंड से मिली हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को काफी ट्रोल किया गया। उनकी पत्नी का आरोप है कि पाकिस्तानी फैंस ने उन्हें और उनके बेटे को अब्यूज किया है। उन्होंने पाकिस्तानी फैंस को जमकर लताड़ा है।
पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा की पत्नी सब्बा मंजर ने टी20 विश्व कप में इंग्लैंड से पाकिस्तान की हार के बाद ऑनलाइन दुर्व्यवहार की सार्वजनिक रूप से निंदा की है और सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके छोटे बेटे को निशाना बनाने वालों को लताड़ा है।
इंग्लैंड से हारने के बाद पाकिस्तान के फैंस टीम के खिलाड़ियों पर काफी खफा नजर आए और निराशा और आक्रोश में शब्दों का ठीक से ध्यान नहीं रखा। प्रशंसकों के गुस्से के दरमियान मंजर का इंस्टाग्राम पोस्ट आया। हालांकि उच्च स्तरीय खेलों में प्रदर्शन की आलोचना होना स्वाभाविक है, लेकिन मंजर के बयान ने उस सीमा की ओर ध्यान दिलाया जिसे अक्सर पार कर लिया जाता है। दबाव से भरे इस टूर्नामेंट में, उनका संदेश इस बात की याद दिलाता है कि खेल में जवाबदेही व्यक्तिगत उत्पीड़न को उचित नहीं ठहरा सकती।
अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में मंजर ने लिखा, "मुझे या मेरे निर्दोष बेटे को गाली देने से आप विश्व कप नहीं जीत पाएंगे, पाकिस्तानी प्रशंसकों।"
यह वाक्य छोटा जरूर था, लेकिन इसने मुख्य मुद्दे को पूरी तरह से उजागर किया है और पाकिस्तानी प्रशंसकों की असहिष्णुता को भी दिखाया है। किसी के भी खिलाड़ी के खराब प्रदर्शन या टीम के खराब प्रदर्शन की सही ढंग से आलोचना की जा सकती है, लेकिन जब आलोचना खिलाड़ी को व्यक्तिगत टारगेट करते हुए उसके परिवार के लोगों तक पहुंच जाए और बदसलूकी की हद पार करते हुए धमकी दी जाने लगे तब यह जायज बिल्कुल नहीं है।
सुपर 8 चरण में इंग्लैंड से मिली पाकिस्तान की हार ने टीम पर दबाव काफी बढ़ा दिया और कप्तान जनता की निराशा के प्रमुख चेहरों में से एक बन गए। क्रिकेट प्रेमी देशों में, विशेषकर दक्षिण एशिया में, भावनात्मक जुड़ाव गहरा होता है और मैच के बाद की प्रतिक्रियाएं तीव्र हो सकती हैं। ऐसा कई देशों के कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है।
बता दें कि पाकिस्तान की टीम अब तक एक भी मुकाबला सुपर-8 में नहीं जीत सकी है। उसका पहला मैच बारिश के कारण धुल गया था और दूसरे मैच में इंग्लैंड ने करारी शिकस्त देकर पाकिस्तान की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पाकिस्तान की टीम के लिए विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचना ज्यादा मुश्किल हो गया है।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।