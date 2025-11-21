जनवरी में फाइनल हो जाएगी टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम, अफ्रीका सीरीज आखिरी मौका
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति आगामी न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज और उसके बाद होने वाले आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए एक जैसी टीम का चयन कर सकती है।
अजीत अगरकर की अगुवाई वाली राष्ट्रीय चयन समिति न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और आईसीसी टी20 विश्व कप के लिये समान टीमें चुन सकती है । बीसीसीआई सूत्र ने यह जानकारी दी। टी20 विश्व कप के कार्यक्रम की अभी घोषणा नहीं हुई है लेकिन 20 टीमों का यह टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होगा। आईसीसी टूर्नामेंट के नियमों के तहत टीमों को टूर्नामेंट से एक महीना पहले अंतिम 15 सदस्यीय टीम का नाम भेजना होता है । चयन समिति टीम का ऐलान करेगी ताकि समय सीमा के भीतर जरूरत होने पर बदलाव किये जा सकें।
वेस्टइंडीज और अमेरिका में हुए 2024 विश्व कप में भी यही नियम लागू हुआ था जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने खिताब जीता था । न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होगी और विश्व कप से पहले यह आखिरी सीरीज होगी ।
सूत्र ने बताया ,‘‘ टी20 विश्व कप से पहले भारत को दस ही टी20 मैच खेलने हैं लिहाजा टीम में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे बशर्ते कोई चोटिल नहीं हो ।’’ न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय नागपुर (21 जनवरी), रायपुर (23 जनवरी), गुवाहाटी (25 जनवरी), विशाखापत्तनम (28 जनवरी) और त्रिवेंद्रम (31 जनवरी) में खेले जायेंगे।
साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए न्यूजीलैंड सीरीज से पहले कुछ खिलाड़ियों को परखने का आखिरी मौका होगा, जो इस बड़े इवेंट के लिए एक ड्रेस रिहर्सल होगी। टी20 वर्ल्ड कप 2026 की सह-मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं।
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की आगामी टी20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति जल्द ही टीम इंडिया का ऐलान कर सकती है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज 9 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक पांच अलग-अलग स्थानों पर खेली जाएगी। पहला मैच कटक में खेला जाएगा।