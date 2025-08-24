पाकिस्तान की टीम से हुई बाबर और रिजवान की छुट्टी तो PCB चेयरमैन बोले- कप्तान और टीम का फैसला…

पाकिस्तान की टीम से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की छुट्टी हुई तो PCB चेयरमैन बोले कि कप्तान और टीम का फैसला सिलेक्टर्स करते हैं, वह नहीं। मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनकी इसमें एक फीसदी भी भूमिका नहीं है।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी से जब टीम की खराब परफॉर्मेंस को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने इन सवालों से तंग आकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा और सिलेक्टर्स पर कप्तान और टीम चुनने का ठीकरा फोड़ दिया। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्तों पर भी बात की, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि, एसीसी और आईसीसी इवेंट्स में इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत होती रहेगी।

लाहौर में एक निजी कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहसिन नकवी ने साफ किया कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को ड्रॉप करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यूएई में टी20 एशिया कप 2025 खेला जाना है। मोहसिन नकवी इस समय एसीसी के चेयरमैन हैं। बाबर और रिजवान को टीम से बाहर रखे जाने को लेकर नकवी ने कहा है कि सिलेक्टर्स ने ये फैसला लिया है। इसमें उनका एक फीसदी भी योगदान नहीं है। एशिया कप 2025 के लिए 17 सदस्यीय टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिलेक्टर्स ने चुनी है।