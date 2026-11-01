भुवनेश्वर कुमार को सिलेक्ट करना एक गलती थी, चयनकर्ताओं के फैसले पर टूट पड़े इरफान पठान
सिलेक्टर्स ने भुवनेश्वर कुमार की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में चार साल बाद वापसी कराई तो ज्यादातर क्रिकेट एक्सपर्ट्स और प्रशंसक खुश हुए। लेकिन इरफान पठान को यह फैसला पहले दिन से रास नहीं आया। अब जब सीरीज समाप्त हुई, भुवी फ्लॉप रहे तब उन्होंने सिलेक्टर्स के फैसले पर सवाल उठाए हैं।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 सीरीज का समापन होने के बाद पूर्व भारतीय क्रिकेटर इरफान पठान ने भुवनेश्वर कुमार के सिलेक्शन को लेकर चयनकर्ताओं को जमकर सुनाया है। सीरीज समाप्त होने के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो जारी किया जिसमें बहुत तीखे तेवरों के साथ भुवनेश्वर कुमार के चयन को लेकर और उसकी टाइमिंग को लेकर पठाने ने सवाल उठाए। उन्होंने इस चयन को सिलेक्टर्स की एक चूक और गलती माना। उन्होंने भुवी के स्थान पर किसी युवा गेंदबाज को मौका देने का समर्थन किया। पांच मैचों की सीरीज में भुवनेश्वर कुमार ने चार मुकाबले खेले, जिसमें 11.25 की इकोनॉमी रेट के साथ 16 ओवर की गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 विकेट हासिल किया। उनके इस प्रदर्शन से पठान खुश या नाखुश नहीं हुए, लेकिन उससे ज्यादा चयन पर सवाल उठाए।
रविवार को अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए इरफान पठान ने कहा- "जब आप सीरीज जीतते हैं चार-एक से और जब आप सीरीज जीतने हैं तीन-दो से तो उसमें फर्क होता है। इसी वजह से न्यूजीलैंड ये जो आखिरी दो मुकाबले जीती है इससे बहुत खुश होगी। और उसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। ये मुकाबला जो हैमिल्टन में हो रहा था, जिसमें उन्हें 192 रन चेज करने थे 18 ओवर में बना दिए। मतलब पूरी तरह से कंट्रोल के साथ ये जीत हासिल की है। उसमें कई पॉइंटर्स हैं थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करेंगे कि भारत ने कहां अच्छा किया है। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत अच्छे नजर आए हैं इस सीरीज में और भारत क्या कर सकती थी और सिलेक्टर्स कहां पर चूक गए?"
भुवनेश्वर को चयनित करना बड़ी चूक
उन्होंने आगे कहा भुवनेश्वर कुमार के चयन को एक चूक बताते हुए कहा “मेरे हिसाब से सिलेक्टर्स कहां पर चूके? भुवनेश्वर कुमार को इस सीरीज के लिए चयनित करना उनकी एक चूक थी। यहां चूके।” उन्होंने आगे कहा- "देखिए भुवनेश्वर कुमार अच्छे गेंदबाज हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। सीनियर खिलाड़ी है, उसमें कोई दो राय नहीं हैं। लेकिन उन्हें अभी यहां न्यूजीलैंड में खिलाना, जबकि टी-20 वर्ल्ड कप अभी नहीं है और 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। आप अगर 50 ओवर के वर्ल्ड कप की तैयारी भुवनेश्वर कुमार से करा रहे थे तो समझ में आता है। लेकिन यहां पर भुवनेश्वर कुमार को सीरीज खिलाना मतलब अपने युवा तेज गेंदबाजों को जो मौके मिलने वाले थे वो मौके नहीं मिले।"
भुवी के सिलेक्शन से क्या नुकसान हुए?
उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के टीम में होने से क्या नुकसान हुआ इसके बारे में बात करते हुए कहा- "एक तो भुवनेश्वर कुमार के ना होने पर पर यंग तेज गेंदबाज खेलता उसे मौका मिलता और मयंक को सारे मैच में खेलने का मौका मिलता। प्रिंस यादव सारे मैच खेलता।" उन्होंने आगे और कठोर शब्दों में कहा- "भुवनेश्वर कुमार को चयनित करके बतौर सिलेक्टर एक युवा तेज गेंदबाज से न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अनुभव लेने का मौका आपने छीन लिया।" उन्होंने कहा कि "अगर वर्ल्ड कप होता और आप भुवनेश्वर कुमार को कहते कि आप तैयारी करो अगर गेंदबाज हमें नहीं मिले तो हम आपकी तरफ देखेंगे तब समझ आता, यही चीज 50 ओवर के वर्ल्ड कप में होनी चाहिए एक सीनियर प्लेयर के लिए अगर वो अंदर-बाहर हो रहा है तो। लेकिन अगर आप युवा लड़कों को बड़ी सीरीज देंगे ही नहीं, खास तेज गेंदबाजों को तो आप उनके अनुभव के लिए मौके मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स ने ये मौका गंवा दिया है।"
भुवी की स्किल पर नहीं, लेकिन टाइमिंग पर है सवाल
पूर्व ऑलराउंडर ने आगे कहा- "इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं कि भुवनेश्वर कुमार ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया या वे नहीं कर पाए। उसकी स्किल पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन टाइमिंग पर जरूर एक सवाल है। क्या यह टाइमिंग भुवी की तुलना में एक युवा तेज गेंदबाज के लिए बेहतर होती। मेरा ऐसा मानना है कि बेहतर होती। इसी वजह से सीरीज से पहले जब भुवी का सिलेक्शन भी हुआ था तब मैंने विपरीत विचार रखे थे।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
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विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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