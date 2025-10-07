50 ओवर में 564 रन, 477 से जीता मैच; U19 क्रिकेट में इस टीम ने मचाई तबाही

सैलंगोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 564 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया। इस दौरान उनके बल्लेबाज मोहम्मद अकरम एबीडी मालेक ने दोहरा शतक भी जड़ा।

इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 ओवर के खेल में अभी तक 500 रन का आंकड़ा पार नहीं हुआ है, मगर हाल ही में मलेशिया अंडर-19 इंटर स्टेट चैंपियनशिप में ऐसा हुआ। सैलंगोर की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 564 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगाया। इस दौरान उनके बल्लेबाज मोहम्मद अकरम एबीडी मालेक ने दोहरा शतक भी जड़ा। हैरान की बात यह रही सैलंगोर की टीम ने यह मैच 447 रनों के बड़े अंतर से जीता। इतना स्कोर तो कई टीमें कभी-कभी टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं बना पाती। मोहम्मद अकरम को उनकी हैरतअंगेज पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

पुत्राजाया के खिलाफ हुए इस मुकाबले में सैलंगोर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। मोहम्मद अकरम एबीडी मालेक ने 97 गेंदों पर 11 चौकों और 23 गगनचुंबी छक्कों के साथ 217 रन बनाए। इस दौरान अब्दुल हैजद और नागिनेश्वरन स्थनाकुमरण ने अर्धशतक जड़ उनका साथ दिया। सैलंगोर की टीम निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 564 के विशाल स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही।