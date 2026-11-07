गौतम गंभीर के सिर पर 'कांटों का ताज' देखकर कीवी दिग्गज बोला- टीम इंडिया में ऐसा करना आसान काम नहीं
Kyle Mills on Gautam Gambhir: टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व तेज गेंदबाज काइल मिल्स ने बड़ी बात कही है। माल्स 2003 से 2016 तक इंटरनेशल क्रिकेट में एक्टिव रहे।
भारत में क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है। लोग क्रिकेट को लेकर बेहद जुनूनी हैं। जब भारतीय क्रिकेट टीम जीतती है तो देश में जश्न का माहौल होता है। हालांकि, टीम को हार मिलने पर कड़ी आलोचना भी झेलनी पड़ती है। क्रिकेट फैंस और आलोचकों के निशाने पर कई बार ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि कोच भी आ जाते हैं। भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच फिलहाल गौतम गंभीर हैं। वह जुलाई 2024 से इस पद पर हैं। उनके जिम्मेदारी संभालने के बाद से टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप 2026 जैसे टूर्नामेंट जीते हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज काइल मिल्स टीम इंडिया में कोच पद को 'कांटों का ताज' मानते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का कोच बनना आसान काम नहीं है। माइल्स ने अपने 13 साल के इंटरनेशनल करियर में 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले।
‘वह सख्ती से काम लेने वाले कोच हैं’
47 वर्षीय मिल्स से टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में सवाल किया गया कि गौतम गंभीर के नेतृत्व में भारतीय टीम किस तरह आगे बढ़ रही? उन्होंने कहा, ''गौतम मैदान पर हमेशा एक कड़े प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैदान पर उनके रहते कभी मजाक-मस्ती का माहौल नहीं होता था। उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद राजनीति में एंट्री की और एक नेता बने। वह एक बेहतरीन रणनीतिकार, शानदार खिलाड़ी और खेल के हर पहलू में बेहद पेशेवर शख्स हैं। साथ ही वह सख्ती से काम लेने वाले कोच भी हैं। वह एक सख्त मिजाज इंसान हैं।'' जब मिल्स से पूछा गया कि जब रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं आते तो क्या भारतीय टीम की बेहद कड़ी आलोचना उचित है?
'गौतम किसी भी चुनौती के सामने…'
जवाब में पूर्व कीवी दिग्गज ने कहा, '' मुझे नहीं लगता कि दुनिया के किसी अन्य खेल की टीम को भारतीय क्रिकेट टीम जितनी आलोचना और समीक्षा का सामना करना पड़ता है। निश्चित रूप से मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हाल के वर्षों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। दुनिया में न्यूयॉर्क यांकीज और ऑल ब्लैक्स जैसी बड़ी टीमें भी हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत अधिक समीक्षा और आलोचना होती है और गौतम गंभीर इसके कोच हैं। इसलिए, भारतीय क्रिकेट टीम का कोच बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन गौतम हमेशा पूरे जोश, जुनून और दढ़ संकल्प के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। वह बेहद जुझारू, मजबूत इरादों वाले और सख्त मिजाज इंसान हैं, जो किसी भी चुनौती के सामने आसानी से घुटने नहीं टेकते।''
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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