जिम्बाब्वे के 504 रनों के जवाब में अफगानिस्तान की दमदार शुरुआत, अटल-रहमानुल्लाह की फिफ्टी

सेदीकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह के बीच 99 रन की साझेदारी की बदौलत अफगानिस्तान ने दूसरे दिन स्टंप तक एक विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। जिम्बाब्वे ने पहली पारी में 504 रन बनाए।

अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच शारजाह में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए ब्रेंडन टेलर और कप्तान ब्रायन बेनेट की शतकीय पारियों की बदौलत 134.3 ओवर में 504 रन बनाए। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम साफी और कैस अहमद ने 3-2 विकेट चटकाए। इसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम को अटल-रहमानुल्लाह ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 99 रन की साझेदारी हो गई है। अफगानिस्तान ने दूसरे दिन स्टंप तक 35 ओवर में एक विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं।

अफगानिस्तान की टीम की पहली पारी में शुरुआत अच्छी नहीं रही। अब्दुल मलिक 14 गेंद में दो रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद सेदीकुल्लाह अटल और रहमानुल्लाह के बीच 178 गेंद में 99 रन की साझेदारी हुई। अटल ने 114 गेंद में 55 रन बनाए। वहीं रहमानुल्लाह ने 83 गेंद में 50 रन की पारी खेली। न्यूमैन न्यामहूरी को एक सफलता मिली।

ब्रेंडन टेलर (131) और कप्तान ब्रायन बेनेट (128) रनों की शतकीय पारियों की बदौलत जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को 504 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। जिम्बाब्वे ने कल के पांच विकेट पर 356 रनों से आगे खेलना शुरु किया। सुबह के सत्र में वेस्ली मधेवेरे (54) के रूप में जिम्बाब्वे का छठा विकेट गिरा। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये तफाद्जवा त्सिगा ने ब्रायन बेनेट के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 54 रन जोड़े। इस दौरान बेनेट ने अपना शतक पूरा किया।

117वें ओवर की पहली गेंद पर क्यू अहमद ने बेनेट को आउट कर इस साझेदारी का अंत किया। बेनेट ने 206 गेंदों में 11 चौकों की मदद से 128 रन बनाये। इसके बाद त्सिगा 44 रन बनाकर आउट हुये। 135वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सलीम ने ब्लेसिंग मुजारबानी (पांच) को बोल्ड कर जिम्बाब्वे की पारी का 504 रन के स्कोर पर अंत कर दिया। ग्रेम क्रेमर 34 रन बनाकर नाबाद रहे। अफगानिस्तान के लिए कैस अहमद और मोहम्मद सलीम ने तीन- तीन विकेट लिये। जिया-उर-रहमान को दो विकेट मिले। जियाउर रहमान और हशमतुल्लाह शाहिदी ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।