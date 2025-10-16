Cricket Logo
Security scare on Babar Azam s birthday as crazed fan storms dressing room questions on PCB after Pak vs SA Test

बाबर आजम से मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया ये फैन, टीम की सुरक्षा पर उठे सवाल

संक्षेप: Pak vs SA टेस्ट मैच में एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला, जब एक फैन पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बाबर आजम के 31वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने और बाबर से मिलने की चाहत लिए इस फैन ने हद पार कर दी।

Thu, 16 Oct 2025 10:12 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट मैच खेला गया, जिसे मेजबान पाकिस्तान ने जीता। इसी मैच के आखिरी दिन एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच देखने को मिला, जब एक फैन पाकिस्तान टीम के ड्रेसिंग रूम में घुस गया। बाबर आजम के 31वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने और बाबर से मिलने की चाहत लिए इस फैन ने सारी सीमाएं लांघ दीं। बाबर आजम भी ये जानकर हैरान थे कि एक फैन उनसे मिलने के लिए ड्रेसिंग रूम तक कैसे पहुंच सकता है।

बाबर आजम के बर्थडे के दिन पर लाहौर स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवा प्रशंसक माजिद खान एनक्लोजर पर चढ़ गया और बर्थडे ब्वॉय से मिलने के लिए पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गया। ड्रेसिंग रूम के ठीक बाहर खड़े कोचिंग स्टाफ ने तुरंत उस प्रशंसक को देखा और सुरक्षाकर्मियों को सूचित किया। घटना के समय बाबर ड्रेसिंग रूम में मौजूद नहीं थे। हालांकि, बाद में कोचिंग स्टाफ के सदस्यों ने उन्हें उस प्रशंसक के बारे में बताया। ये फैन स्टैंड से ऊपर चढ़कर कुछ सपोर्ट के सहारे ड्रेसिंग रूम के एनक्लोजर तक पहुंच गया था।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने अभी तक सुरक्षा चूक पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शायद यह पिछले कई दशक में पहला मौका है, जब कोई फैन ड्रेसिंग रूम तक पहुंच गया। आमतौर पर देखा जाता है कि फैंस खिलाड़ियों से मिलने के लिए मैदान पर पहुंचते हैं, लेकिन इस फैन तो हद पार कर दी और ड्रेसिंग रूम में ही घुस गया। बाबर आजम को जब ये बात पता चली तो वह हैरान थे कि कोई फैन इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर ध्यान देना होगा। या तो स्ट्रक्चर में सुधार करना होगा या फिर सख्त नियम बनाने होंगे।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब साढ़े 7 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
