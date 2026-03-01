होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
ईरान-अमेरिका जंग के बीच रद्द हुआ शाहीन्स-लायंस का दूसरा वनडे मैच, खिलाड़ियों को मिली ये सलाह

Mar 01, 2026 05:44 pm ISTHimanshu Singh भाषा
इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने अबू धाबी में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ इंग्लैंड लायंस का दूसरा वनडे मैच रद्द कर दिया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ गई, जिसमें दुबई और अबू धाबी के आसपास विस्फोटों की खबरें आईं

पाकिस्तान शाहीन्स और इंग्लैंड लायंस के बीच चल रही सीरीज का दूसरा वनडे मैच शनिवार को अबुधाबी में इलाके में मौजूदा सुरक्षा हालात की वजह से रद्द कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि आज खेला जाने वाला मैच रद्द कर दिया गया है और सभी खिलाड़ियों और टीम अधिकारियों को एहतियात के तौर पर अपने होटल में अंदर रहने का निर्देश दिया गया है। अबुधाबी में बिगड़ते हालात को देखते हुए इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) की सलाह के बाद यह फैसला लिया गया।

अधिकारी ने कहा, ''कोई अभ्यास सत्र भी नहीं होगा और टीम को अंदर रहने की सलाह दी गई है। '' उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। पीसीबी और ईसीबी लगातार संपर्क में है और हालात पर करीब से नजर रखे हुए हैं। मध्य पूर्व एयरस्पेस फिर से खुलने के बाद बोर्ड सीरीज के भविष्य पर फैसला करेगा।

अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर बड़ा हमला किया जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जनता से इस्लामिक नेतृत्व को उखाड़ फेंकने की अपील की। ईरान पर मिसाइल हमलों के बाद वायु क्षेत्र बंद होने की वजह से कई देशों को अपना एयरस्पेस बंद करने या उस पर रोक लगाने पर मजबूर होना पड़ा।

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मैच रद्द होने की पुष्टि की और टीम के सदस्यों को होटल में रहने तथा प्रैक्टिस न करने की सलाह दी। इंग्लैंड लायंस के खिलाड़ी और स्टाफ अबू धाबी/दुबई में फंसे हुए हैं, जबकि इंग्लैंड महिला टीम की अबू धाबी यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। क्षेत्रीय संघर्ष के चलते क्रिकेट गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं।

