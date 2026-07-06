बाबर आजम को फिर से कप्तानी मिलने के राज से उठा पर्दा, चीफ सिलेक्टर ने बताया शान मसूद से क्यों हुआ मोहभंग?
शान मसूद की जगह बाबर आजम को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम वेस्टइंडीज सीरीज में पाकिस्तान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे।
शान मसूद से पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी छिन गई है। उनकी जगह बाबर आजम को फिर से बागडोर सौंपी गई है। मसूद ने 2023 में कमान संभाली थी। उनकी अगुवाई में पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 18 टेस्ट मैच खेले और 12 में हार का मुंह देखा। हालांकि, मसूद ने अपनी कप्तानी के दौरान बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान दो शतक और सात अर्धशतक लगाए। मसूद को कप्तानी सौंपे जाने से पहले बाबर आजम ने पाकिस्तान को 20 टेस्ट में से 10 में जीत दिलाई थी। बाबर आजम को फिर से कप्तानी मिलने के राज से पर्दा उठ गया है। चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद ने बताया शान मसूद से क्यों मोहभंग हुआ?
'ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो...'
एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, जावेद ने लाहौर में रिपोर्टर्स से कहा, ''हम एक ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो टीम का और बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सके। शान का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा था लेकिन कप्तान के तौर पर हमें अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहे थे।'' कप्तान के तौर पर मसूद का पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, जहां पाकिस्तान को 0-3 से हार झेली। इसके बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश से अपने घर में 0-2 से हार मिली। यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती। हालांकि, मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए घर पर 2-1 से सीरीज जीती। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका में 0-2 से हार मिली और वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर पर सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। पाकिस्तान पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रहा था।
'कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि...'
जावेद ने कहा कि कप्तानी को पर्सनल रन और ड्रेसिंग रूम के इंटेंट से आगे बढ़कर आंकना चाहिए। उनके अनुसार, मैच के अहम हिस्सों में कप्तान को जिम्मेदारी उठानी होती है। चीफ सिलेक्टर ने कहा, ''कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वह मैच फिनिश करे। कुछ चीजें टीम की जिम्मेदारी होती हैं, कुछ सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी होती हैं, और कुछ कप्तान की जिम्मेदारी होती हैं। कप्तान की जिम्मेदारी में टीम का ओवर रेट बनाए रखना, डीआरएस के फैसले लेना और टॉस के समय सही फैसला लेना भी शामिल है।'' उन्होंने यह भी बताया कि बाबर आजम को कप्तान नियुक्त करने को लेकर सिलेक्शन कमिटी के सभी सदस्य एकमत थे।
'सिलेक्शन कमिटी ने सिर्फ एक ही...'
चीफ सिलेक्टर ने कहा, ''सिलेक्शन कमिटी ने बैठकर डिटेल में बातचीत की। उन्होंने देखा कि कौन-सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। कई चर्चा हुईं, लेकिन सिलेक्शन कमिटी ने सिर्फ एक ही नाम दिया जो बाबर आजम का था।'' बाबर का दूसरा कार्यकाल इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से शुरू होगा, जिसके बाद पाकिस्तान तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगा। मसूद से भले ही कप्तानी छिन गई लेकिन वह टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा हैं।
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