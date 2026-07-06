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बाबर आजम को फिर से कप्तानी मिलने के राज से उठा पर्दा, चीफ सिलेक्टर ने बताया शान मसूद से क्यों हुआ मोहभंग?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान
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शान मसूद की जगह बाबर आजम को पाकिस्तान का टेस्ट कप्तान बनाया गया है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम वेस्टइंडीज सीरीज में पाकिस्तान की कमान संभालते हुए नजर आएंगे।

बाबर आजम को फिर से कप्तानी मिलने के राज से उठा पर्दा, चीफ सिलेक्टर ने बताया शान मसूद से क्यों हुआ मोहभंग?

शान मसूद से पाकिस्तान टेस्ट टीम की कप्तानी छिन गई है। उनकी जगह बाबर आजम को फिर से बागडोर सौंपी गई है। मसूद ने 2023 में कमान संभाली थी। उनकी अगुवाई में पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 18 टेस्ट मैच खेले और 12 में हार का मुंह देखा। हालांकि, मसूद ने अपनी कप्तानी के दौरान बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने इस दौरान दो शतक और सात अर्धशतक लगाए। मसूद को कप्तानी सौंपे जाने से पहले बाबर आजम ने पाकिस्तान को 20 टेस्ट में से 10 में जीत दिलाई थी। बाबर आजम को फिर से कप्तानी मिलने के राज से पर्दा उठ गया है। चीफ सिलेक्टर आकिब जावेद ने बताया शान मसूद से क्यों मोहभंग हुआ?

'ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो...'

एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, जावेद ने लाहौर में रिपोर्टर्स से कहा, ''हम एक ऐसे कप्तान की तलाश में थे जो टीम का और बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सके। शान का व्यक्तिगत प्रदर्शन अच्छा था लेकिन कप्तान के तौर पर हमें अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल रहे थे।'' कप्तान के तौर पर मसूद का पहला असाइनमेंट ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, जहां पाकिस्तान को 0-3 से हार झेली। इसके बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश से अपने घर में 0-2 से हार मिली। यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज जीती। हालांकि, मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ 0-1 से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए घर पर 2-1 से सीरीज जीती। पाकिस्तान को साउथ अफ्रीका में 0-2 से हार मिली और वेस्ट इंडीज के खिलाफ घर पर सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही। पाकिस्तान पिछली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले स्थान पर रहा था।

'कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि...'

जावेद ने कहा कि कप्तानी को पर्सनल रन और ड्रेसिंग रूम के इंटेंट से आगे बढ़कर आंकना चाहिए। उनके अनुसार, मैच के अहम हिस्सों में कप्तान को जिम्मेदारी उठानी होती है। चीफ सिलेक्टर ने कहा, ''कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि वह मैच फिनिश करे। कुछ चीजें टीम की जिम्मेदारी होती हैं, कुछ सिलेक्टर्स की जिम्मेदारी होती हैं, और कुछ कप्तान की जिम्मेदारी होती हैं। कप्तान की जिम्मेदारी में टीम का ओवर रेट बनाए रखना, डीआरएस के फैसले लेना और टॉस के समय सही फैसला लेना भी शामिल है।'' उन्होंने यह भी बताया कि बाबर आजम को कप्तान नियुक्त करने को लेकर सिलेक्शन कमिटी के सभी सदस्य एकमत थे।

ये भी पढ़ें:बाबर की बतौर कप्तान दोबारा वापसी, पिछली बार 7 महीनों में ही छोड़ना पड़ा था पद

'सिलेक्शन कमिटी ने सिर्फ एक ही...'

चीफ सिलेक्टर ने कहा, ''सिलेक्शन कमिटी ने बैठकर डिटेल में बातचीत की। उन्होंने देखा कि कौन-सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में सबसे अच्छा कप्तान साबित हो सकता है। कई चर्चा हुईं, लेकिन सिलेक्शन कमिटी ने सिर्फ एक ही नाम दिया जो बाबर आजम का था।'' बाबर का दूसरा कार्यकाल इस महीने के आखिर में वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज से शुरू होगा, जिसके बाद पाकिस्तान तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगा। मसूद से भले ही कप्तानी छिन गई लेकिन वह टेस्ट स्क्वॉड का हिस्सा हैं।

Md.Akram

लेखक के बारे में

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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