स्कॉट बौलैंड ने साउथ अफ्रीका में 'पंजा' मारकर रचा इतिहास, टेस्ट में 117 साल बाद ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने किया ऐसा
स्कॉट बौलैंड ने साउथ अफ्रीका बनाम ऑस्ट्रेलिया दूसरे टेस्ट की पहली पारी में शानदार गेंदबाज की। उन्होंने पंजा खोला। हालांकि, साउथ अफ्रीका की टीम लड़खड़ाने के बावजूद संभल गई।
ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज स्कॉट बौलैंड ने गकेबरहा में साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में 'पंजा' मारा। उन्होंने 29 ओवर में 81 रन खर्च करने के बाद पांच विकेट चटकाए। बौलैंड ने ओपनर एडेन मार्कराम (11), मार्क्स एकरमैन (6) और डेविड बेडिंगहम (0) को आउट करके साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर धकेल दिया था। हालांकि, कप्तान तेम्बा बावुमा (179) ने टिककर बल्लेबाज की और साउथ अफ्रीका ने जबर्दस्त वापसी करते हुए 425/9 पर पारी घोषित की।
स्कॉट बौलैंड ने 'पंजा' मारकर रचा इतिहास
स्कॉट बौलैंड टेस्ट में एक पारी में पांच या उससे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे सबसे उम्रदराज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज बन गए हैं। 117 सालों के बाद किसी ऑस्ट्रेलियाई पेसर ने ऐसा किया है। बोलैंड ने 37 साल और 190 दिन की उम्र में यह कारनामा अंजाम दिया। फ्रैंक लेवर यह कमाल करने वाले सबसे उम्रदराज ऑस्ट्रेलियाई पेसर हैं। लेवर ने 1909 में मैनचेस्टर में आयोजित इंग्लैंड बनाम ऑस्ट्रेलिया टेस्ट की पहली पारी में 18.2 ओवर में 31 रन खर्च करने के बाद 8 विकेट झटके थे। तब लेवर की उम्र 39 साल और 231 दिन थी। लिस्ट में तीसरे पायदान पर ग्लेन मैकग्रा हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज मैकग्रा ने 36 साल और 287 दिन की उम्र में पांच विकेट हॉल लिया था। उन्होंने 2006 में ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के विरुद्ध 23.1 ओवर में 59 रन देकर छह विकेट लिए थे।
गकेबरहा टेस्ट की बात करें तो मंगलवार को तीसरे दिन बावुमा छाए रहे। उन्होंने 334 गेंदों का सामना करने के बाद 18 चौकों और एक छक्के की बदौलत 179 रन बनाए। वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 प्लस रन बनाने वाले पहले साउथ अफ्रीकी कप्तान हैं। साउथ अफ्रीका के चार विकेट 40 रन पर गिर गए थे, जिसके बाद बावुमा ने बखूबी मोर्चा संभाला। उन्होंने मार्को यान्सन के साथ सातवें विकेट के लिए 132 रनों की साझेदारी की। यान्सन ने 100 गेंदों में 85 रन जुटाए, जिसमें 9 चौके और तीन सिक्स हैं। बावुमा और साइमन हार्मर (157 गेंदों में 82, 10 चौके, एक छक्का) ने आठवें विकेट के लिए 183 रनों की पार्टनरशिप की। बावुमा को 128वें ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क ने आउट किया, जिसके बाद साउथ अफ्रीका ने पहली पारी घोषित कर दी। स्टार्क ने तीन और मार्नस लाबुशेन ने एक विकेट लिया। स्टंप्स के समय ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी में स्कोर चार ओवर में एक विकेट पर तीन रन था। कगिसो रबाडा ने पहले ओवर में निक मैडिसन (0) का शिकार किया।
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