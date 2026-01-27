Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Scotland Cricket squad announced for T20 World Cup 2026 Afghan born Zainullah Ihsan picked Richie Berrington Captain
T20 World Cup में 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री पाने वाली स्कॉटलैंड टीम का ऐलान, अफगानी खिलाड़ी को दिया मौका

T20 World Cup में 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री पाने वाली स्कॉटलैंड टीम का ऐलान, अफगानी खिलाड़ी को दिया मौका

संक्षेप:

T20 World Cup 2026 के लिए स्कॉटलैंड की टीम का ऐलान भी हो गया है, जो कि बांग्लादेश की जगह इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेने वाली है। इस टीम में अफगानिस्तान में जन्मे एक खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है। 

Jan 27, 2026 07:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश की जगह T20 World Cup 2026 खेलने भारत आ रही स्कॉटलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में अफगानिस्तान में जन्मे खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है, जो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। स्कॉटलैंड की 15 सदस्यीय टीम में जैनुल्लाह इहसान को टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह मिली है। अफगानिस्तान में जन्मा ये तेज गेंदबाज ग्रुप में अकेला ऐसे प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हाल ही में स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जैनुल्लाह ने क्वालीफाई किया था।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रिची बेरिंगटन को इस टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड की टीम का कप्तान बनाया गया है। वेस्टइंडीज और USA में 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम के 11 खिलाड़ियों को इस बार के मेगा इवेंट के लिए टीम में फिर से चुना गया है। टॉम ब्रूस, फिनले मैक्रीथ और ओलिवर डेविडसन पिछले साल स्कॉटलैंड की T20 और ODI टीम में शामिल होने के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हैं। इस तरह ये चार नए नाम जैनुल्लाह इहसान समेत टीम में नए हैं।

क्रिकेट स्कॉटलैंड के परफॉर्मेंस हेड स्टीव स्नेल ने जैनुल्लाह को लेकर कहा, "जैहिर है जैनुल्लाह इहसान के लिए यह एक शानदार मौका है और जब भी वह यूथ लेवल पर या 'A' स्क्वॉड के लिए खेले हैं, तो उन्होंने कई तरह के स्किल्स दिखाए हैं और असली पेस से बॉलिंग की है। हम उनके लिए बहुत खुश हैं और यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि वह अपने पहले इंटरनेशनल टूर पर कैसा परफॉर्म करते हैं।"

स्कॉटलैंड की टीम 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने भारत में टी20 विश्व कप खेलने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आईसीसी को अपने प्लान बी पर जाना पड़ा। आईसीसी ने टॉप रैंक साइड स्कॉटलैंड को इस मेगा इवेंट के लिए न्योता दिया, जिसे स्कॉटलैंड ने स्वीकार किया।

15 सदस्यीय टीम के अलावा 2 ट्रैवलिंग रिजर्व और 3 नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान क्रिकेट स्कॉटलैंड ने किया है, क्योंकि उनके पास तैयारी का कम समय था। दो ट्रैवलिंग रिजर्व प्लेयर जैस्पर डेविडसन और जैक जार्विस हैं, जबकि तीन नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड और चार्ली टियर का नाम शामिल है। फाइनल टीम अभी खिलाड़ियों और स्टाफ के वीजा अप्रूवल पर निर्भर है। स्कॉटलैंड अपना वर्ल्ड कप कैंपेन 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू करेगा।

T20 World Cup 2026 के लिए स्कॉटलैंड का स्क्वॉड

रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुनसे, सफयान शरीफ, मार्क वॉट और ब्रैडली व्हील

ट्रैवलिंग रिजर्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस

नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व: मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |