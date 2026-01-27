T20 World Cup में 'वाइल्ड कार्ड' एंट्री पाने वाली स्कॉटलैंड टीम का ऐलान, अफगानी खिलाड़ी को दिया मौका
T20 World Cup 2026 के लिए स्कॉटलैंड की टीम का ऐलान भी हो गया है, जो कि बांग्लादेश की जगह इस मेगा इवेंट में हिस्सा लेने वाली है। इस टीम में अफगानिस्तान में जन्मे एक खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है।
बांग्लादेश की जगह T20 World Cup 2026 खेलने भारत आ रही स्कॉटलैंड की टीम का ऐलान हो गया है। इस टीम में अफगानिस्तान में जन्मे खिलाड़ी को भी मौका दिया गया है, जो पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। स्कॉटलैंड की 15 सदस्यीय टीम में जैनुल्लाह इहसान को टी20 विश्व कप के लिए टीम में जगह मिली है। अफगानिस्तान में जन्मा ये तेज गेंदबाज ग्रुप में अकेला ऐसे प्लेयर हैं, जिन्होंने अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। हाल ही में स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जैनुल्लाह ने क्वालीफाई किया था।
रिची बेरिंगटन को इस टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड की टीम का कप्तान बनाया गया है। वेस्टइंडीज और USA में 2024 में टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाली टीम के 11 खिलाड़ियों को इस बार के मेगा इवेंट के लिए टीम में फिर से चुना गया है। टॉम ब्रूस, फिनले मैक्रीथ और ओलिवर डेविडसन पिछले साल स्कॉटलैंड की T20 और ODI टीम में शामिल होने के बाद पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार हैं। इस तरह ये चार नए नाम जैनुल्लाह इहसान समेत टीम में नए हैं।
क्रिकेट स्कॉटलैंड के परफॉर्मेंस हेड स्टीव स्नेल ने जैनुल्लाह को लेकर कहा, "जैहिर है जैनुल्लाह इहसान के लिए यह एक शानदार मौका है और जब भी वह यूथ लेवल पर या 'A' स्क्वॉड के लिए खेले हैं, तो उन्होंने कई तरह के स्किल्स दिखाए हैं और असली पेस से बॉलिंग की है। हम उनके लिए बहुत खुश हैं और यह देखने के लिए एक्साइटेड हैं कि वह अपने पहले इंटरनेशनल टूर पर कैसा परफॉर्म करते हैं।"
स्कॉटलैंड की टीम 20 टीमों वाले इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने भारत में टी20 विश्व कप खेलने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आईसीसी को अपने प्लान बी पर जाना पड़ा। आईसीसी ने टॉप रैंक साइड स्कॉटलैंड को इस मेगा इवेंट के लिए न्योता दिया, जिसे स्कॉटलैंड ने स्वीकार किया।
15 सदस्यीय टीम के अलावा 2 ट्रैवलिंग रिजर्व और 3 नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व खिलाड़ियों का भी ऐलान क्रिकेट स्कॉटलैंड ने किया है, क्योंकि उनके पास तैयारी का कम समय था। दो ट्रैवलिंग रिजर्व प्लेयर जैस्पर डेविडसन और जैक जार्विस हैं, जबकि तीन नॉन ट्रैवलिंग रिजर्व मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड और चार्ली टियर का नाम शामिल है। फाइनल टीम अभी खिलाड़ियों और स्टाफ के वीजा अप्रूवल पर निर्भर है। स्कॉटलैंड अपना वर्ल्ड कप कैंपेन 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू करेगा।
T20 World Cup 2026 के लिए स्कॉटलैंड का स्क्वॉड
रिची बेरिंगटन (कप्तान), टॉम ब्रूस, मैथ्यू क्रॉस, ब्रैडली करी, ओलिवर डेविडसन, क्रिस ग्रीव्स, ज़ैनुल्लाह इहसान, माइकल जोन्स, माइकल लीस्क, फिनले मैक्रीथ, ब्रैंडन मैकमुलेन, जॉर्ज मुनसे, सफयान शरीफ, मार्क वॉट और ब्रैडली व्हील
ट्रैवलिंग रिजर्व: जैस्पर डेविडसन, जैक जार्विस
नॉन-ट्रैवलिंग रिजर्व: मैकेंजी जोन्स, क्रिस मैकब्राइड, चार्ली टियर