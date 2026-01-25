स्कॉटलैंड ने स्वीकार किया ICC का न्योता, T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए तैयार है स्कॉटिश टीम
स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। ऐसे में आईसीसी ने स्कॉटलैंड क्रिकेट बोर्ड को निमंत्रण भेजा था।
क्रिकेट स्कॉटलैंड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी के टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने के इनविटेशन को स्वीकार कर लिया है। भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से 8 मार्च तक खेले जाने वाले इस मेगा इवेंट से बांग्लादेश की टीम ने अपना नाम वापस ले लिया है। ऐसे में टी20 विश्व कप 2026 के ग्रुप सी का हिस्सा बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड होगी। आईसीसी ने भी इस बात का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। उधर, स्कॉटलैंड की टीम टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। इसकी जानकारी बोर्ड के अधिकारियों ने दी है। उन्होंने ये भी माना है कि उनको ये मौका मुश्किल और अलग हालातों में मिला है।
क्रिकबज के मुताबिक, क्रिकेट स्कॉटलैंड के चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रुडी लिंडब्लेड ने कहा है, "आज सुबह मुझे ICC से लेटर मिला जिसमें पूछा गया था कि क्या हमारी मेन्स टीम मेन्स T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी? और हमने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। हम यह इनवाइट देने के लिए ICC के शुक्रगुजार हैं। यह स्कॉटलैंड के प्लेयर्स के लिए लाखों सपोर्टर्स के सामने ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने का एक रोमांचक मौका है। हम यह भी मानते हैं कि यह मौका मुश्किल और अनोखे हालातों से मिला है।" बांग्लादेश की टीम श्रीलंका में अपने मैच शिफ्ट कराना चाहती थी, लेकिन आईसीसी इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अंतिम समय पर इतने सारे मैचों के शेड्यूल में बदलाव संभव नहीं था।
उन्होंने आगे कहा, "हमारी टीम आने वाले टूर की तैयारी के लिए कुछ हफ्तों से ट्रेनिंग कर रही है और अब लोकल हालात के हिसाब से ढलने, खेलने और एक शानदार ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में योगदान देने के लिए जल्द ही इंडिया आने की तैयारी कर रही है।" वहीं, क्रिकेट स्कॉटलैंड के चेयरमैन विल्फ वॉल्श ने कहा, “मैंने आज सुबह ICC चेयर जय शाह के कॉल का स्वागत किया, जिसमें कन्फर्म किया गया कि स्कॉटलैंड को ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप में खेलने का इनविटेशन मिलेगा। मुझे अपनी टीम की तरफ से इसे स्वीकार करते हुए खुशी हो रही है, जो जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम इस मौके के लिए ICC को धन्यवाद देते हैं।”