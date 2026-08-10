ICC से नाराज हैं स्कॉटलैंड और नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड, वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट की जमकर की आलोचना
स्कॉटलैंड और नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड को हाल ही में आईसीसी द्वारा वनडे वर्ल्ड कप 2027 में किए गए बदलाव पसंद नहीं आए हैं। इस पर इन दोनों एशोसिएट देशों ने निराशा व्यक्त की है और समय पर जानकारी ना दिए जाने को अनादरपूर्ण बताया है।
क्रिकेट स्कॉटलैंड और रॉयल डच क्रिकेट एसोसिएशन (केएनसीबी) ने पुरुषों के वनडे वर्ल्ड कप के फ़ॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा किये गये हालिया बदलावों की जानकारी नहीं मिलने पर निराशा व्यक्त करते हुए संयुक्त बयान जारी इन बदलावों की आलोचना की है। दोनों बोर्डो की ओर से जारी बयान के अनुसार, दोनों बोर्ड ने अन्य एसोसिएट सदस्यों के साथ मिलकर आईसीसी से दो बार बैठक की और बदलावों के बारे में आधिकारिक लिखित जानकारी के साथ-साथ इस प्रक्रिया के बारे में और स्पष्टता की मांग की। उन्होंने कहा कि दूसरी बैठक के दो हफ़्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी आईसीसी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। यह निराशाजनक और अनादरपूर्ण है।
बयान में कहा गया है, "ऐसे समय में जब क्रिकेट अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, नए दर्शकों को आकर्षित करना चाहता है और अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहता है, उभरते देशों के लिए अहम मौकों को कम करना पूरी तरह से गलत संदेश देता है।"
बोर्ड ने यह भी कहा कि अहम फैसले, खासकर वे जो सीधे तौर पर एसोसिएट सदस्यों को प्रभावित करते हैं, उनसे सलाह-मशविरा करने और पर्याप्त सूचना देने के बाद ही लिए जाने चाहिए ताकि उनके असर को अच्छी तरह समझा जा सके। इन बदलावों से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की अखंडता और विश्वसनीयता कमजोर होने का खतरा है और यह मजबूत गवर्नेंस, पारदर्शी निर्णय लेने की प्रक्रिया और सदस्यों के साथ प्रभावी जुड़ाव के महत्व को उजागर करता है। उन्होंने कहा, "सदस्य और उनके खिलाड़ी वर्ल्ड कप की तैयारी में सालों लगाते हैं और उन रास्तों पर भरोसा इस बात पर निर्भर करता है कि बिना सलाह-मशविरे के क्वालिफिकेशन साइकिल के बीच में उन्हें बदला न जाए। कम समय में उन ढांचों को बदलने से काफी अनिश्चितता पैदा होती है, योजना में बाधा आती है और उन संगठनों पर अतिरिक्त ऑपरेशनल और वित्तीय दबाव पड़ता है जो पहले से ही सीमित संसाधनों के साथ काम कर रहे हैं।"
वनडे वर्ल्ड कप 2027 में किए गए हैं ये बदलाव
पिछले महीने शुरू किए गए वनडे वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट में टीमों की संख्या 10 से बढ़ाकर 14 कर दी गई है, लेकिन इसमें चार राउंड भी शामिल हैं, जिसमें ग्रुप स्टेज से पहले राउंड-रॉबिन "सुपर सीरीज़" होगी। 12, 13 और 14 नंबर की टीमों में से दो टीमें राउंड 2 में आगे बढ़ेंगी, जिससे एक टीम तुरंत बाहर हो जाएगी। नीदरलैंड और स्कॉटलैंड दोनों ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंच गए हैं, जो फरवरी 2027 में खेला जाना है। इसके लिए जगह अभी तय नहीं हुई है। वनडे वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में बदलाव से तुरंत चिंताएं पैदा हो गई हैं, खासकर इसलिए क्योंकि अगला संस्करण अगले साल अक्टूबर में शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा, टूर्नामेंट में अठारह महीने से भी कम समय बचा है, ऐसे में इन बदलावों के समय ने प्रभावित सदस्यों को प्रक्रिया में योगदान देने या उसके अनुसार ढलने का सीमित मौका दिया है। हमारा मानना है कि एसोसिएट सदस्यों के साथ अधिक जुड़ाव से एक अधिक प्रभावी और सहयोगी दृष्टिकोण को समर्थन मिलता और क्वालिफिकेशन के रास्ते पर भरोसा बनाए रखने में मदद मिलती।"
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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