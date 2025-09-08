Saurabh Nawale becomes first serious injury replacement in professional Cricket BCCI adopted ICC suggested trials पहली बार लागू हुआ सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल, बीच मैच में बदला गया खिलाड़ी, Cricket Hindi News - Hindustan
Saurabh Nawale becomes first serious injury replacement in professional Cricket BCCI adopted ICC suggested trials

पहली बार लागू हुआ सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल, बीच मैच में बदला गया खिलाड़ी

पहली बार सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल लागू हुआ है। बीच मैच में खिलाड़ी को बदला गया है। दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल में इस नियम को लागू किया गया। हार्विक देसाई के लिए सौरभ नवाले रिप्लेसमेंट के तौर पर आए।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 8 Sep 2025 11:10 AM
बीसीसीआई ने इंडियन डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल को लागू कर दिया है। इसका पहला केस भी सामने आया, जब दिलीप ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल मैच में एक खिलाड़ी को बदला गया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल का ट्रायल करने के लिए सभी फुल मेंबर नेशन्स को कहा था। बीसीसीआई ने इसे सबसे पहले लागू किया और पहला ही वाकया हमको कुछ ही दिनों के बाद देखने को मिल गया।

दरअसल, दलीप ट्रॉफी 2025 का एक सेमीफाइनल मैच वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के बीच खेला गया। इस मैच में वेस्ट जोन के विकेटकीपर बल्लेबाज हार्विक देसाई चोटिल हो गए थे। क्वाड्रिसेप्स की चोट के कारण हार्विक देसाई आगे बल्लेबाजी नहीं कर पाए और उनकी जगह विकेटकीपिंग भी सौरभ नवाले ने की। सौरभ नवाले को बाद में हार्विक देसाई की जगह इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर बल्लेबाजी भी करनी पड़ी। हालांकि, पहली पारी में न तो हार्विक चले और न ही दूसरी पारी में सौरभ नवाले चल सके।

वेस्ट जोन की टीम फाइनल में भी नहीं पहुंच पाई, क्योंकि 438 रन पहली पारी में वेस्ट जोन ने बनाए थे और सेंट्रल जोन ने बिना किसी खिलाड़ी के सेंचुरी जड़े 600 रन बना दिए थे। पहली पारी में ज्यादा स्कोर करने के आधार पर फाइनल में सेंट्रल जोन की टीम पहुंच गई। सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आए सौरभ नवाले ने 31 गेंदों में 9 रन बनाए, जबकि पहली पारी में 4 गेंदों में एक रन हार्विक ने बनाया था।

सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट को लेकर काफी समय से मांग उठ रही थी, क्योंकि कई बार किसी खिलाड़ी को गंभीर चोट लग जाती है तो वह आगे मैच में खेल नहीं पाता है, जिसका फायदा भी दूसरी टीम कई बार उठा लेती है। इसी से बचने के लिए सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट की शुरुआत हो रही है, जिसका ट्रायल फिलहाल के लिए डोमेस्टिक लेवल पर हो रहा है। एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में हमने देखा था कि एक मैच में ऋषभ पंत और एक मैच में क्रिस वोक्स चोटिल हो गए थे, लेकिन उनका इंजरी रिप्लेसमेंट नहीं मिला था, जिससे दोनों टीमों को नुकसान झेलना पड़ा था।

Duleep Trophy
