Saurashtra vs punjab live score: सेमीफाइनल में पंजाब की दमदार शुरुआत, पहले विकेट की तलाश में सौराष्ट्र

Hindi Newsक्रिकेटSaurashtra vs punjab live score: सेमीफाइनल में पंजाब की दमदार शुरुआत, पहले विकेट की तलाश में सौराष्ट्र
Saurashtra vs punjab live score: सौराष्ट्र और पंजाब के बीच विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल खेला जा रहा है। मुकाबले में सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

Himanshu Singh| लाइव हिन्दुस्तान | Fri, 16 Jan 2026 02:20 PM IST
Saurashtra vs Punjab 2nd Semi Final live score: सौराष्ट्र ने शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब की टीम ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में मुंबई की मजबूत टीम पर एक रन की रोमांचक जीत दर्ज की थी और वह विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल में बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उतरेगी। वहीं सौराष्ट्र के लिए मौजूदा सीजन में हार्विक देसाई ने कमाल का प्रदर्शन किया है। उन्होंने तीन शतक और दो अर्धशतक लगाए हैं। सौराष्ट्र ने ग्रुप स्टेज में टूर्नामेंट की एकमात्र अजेय टीम उत्तर प्रदेश को क्वार्टर फाइनल में हराने के बाद वे आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरेंगे।

16 Jan 2026, 02:20:14 PM IST

Saurashtra vs punjab live score: पंजाब ने पूरे किए 50 रन

Saurashtra vs punjab live score: सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और हरनूर सिंह ने पंजाब को दमदार शुरुआत दिलाई है। टीम ने बिना विकेट गंवाए 50 रन पूरे कर लिए हैं। सौराष्ट्र को सफलता नहीं मिली है।

16 Jan 2026, 01:52:08 PM IST

Saurashtra vs punjab live score: पंजाब की धीमी शुरुआत

Saurashtra vs punjab live score: पंजाब ने दूसरे सेमीफाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए धीमी शुरुआत की है। टीम ने 4 ओवर में 10 रन ही बनाए हैं।

16 Jan 2026, 01:44:41 PM IST

Saurashtra vs punjab live score: पंजाब प्लेइंग इलेवन

Saurashtra vs punjab live score: पंजाब (प्लेइंग इलेवन): प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर/कप्तान), हरनूर सिंह, अनमोलप्रीत सिंह, नमन धीर, नेहल वढेरा, रमनदीप सिंह, सनवीर सिंह, कृष भगत, सुखदीप बाजवा, मयंक मारकंडे, गुरनूर बराड़

16 Jan 2026, 01:44:23 PM IST

Saurashtra vs punjab live score: सौराष्ट्र प्लेइंग इलेवन

Saurashtra vs punjab live score: सौराष्ट्र (प्लेइंग इलेवन): हार्विक देसाई (विकेटकीपर/कप्तान), विश्वराज जड़ेजा, प्रेरक मांकड़, सम्मर गज्जर, चिराग जानी, रुचित अहीर, पार्श्वराज राणा, धर्मेंद्रसिंह जाडेजा, अंकुर पंवार, जयदेव उनादकट, चेतन सकारिया

16 Jan 2026, 01:42:25 PM IST

Saurashtra vs punjab live score: सौराष्ट्र वर्सेस पंजाब सेमीफाइनल

Saurashtra vs punjab live score: विजय हजारे ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल सौराष्ट्र और पंजाब के बीच खेला जा रहा है। सौराष्ट्र ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। पंजाब की टीम पहले बल्लेबाजी करेगी।

