टीम इंडिया में सरफराज खान की री-एंट्री पर पिता का सीना चौड़ा, बोले- सूरज कई रातों के बाद निकला लेकिन...
सरफराज खान की लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी हुई है। उन्हें श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में शामिल किया गया है। सरफराज के पिता नौशाद ने बेटे की वापसी पर इमोशनल लाइन कही।
टीम इंडिया में सरफराज खान की री-एंट्री पर पिता नौशाद का सीना चौड़ा हो गया है। पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा, जिसमें वह बेटे के सामने इमोशनल लाइन कहते हुए नजर आए। 28 वर्षीय बल्लेबाज सरफराज को श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिली है। उनकी साई सुदर्शन के श्रीलंका दौरे से बाहर होने पर वापसी हुई। सुदर्शन को पिछले महीने पैर के अंगूठे में चोट लगी थी। उन्हें फिटनेस क्लीयरेंस के आधार पर श्रीलंका दौरे के लिए चुना गया था। वह फिलहाल बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में चोट से उबर रहे हैं। भारत को 15 अगस्त से श्रीलंका में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में उतरना है।
‘सूरज भले कई रातों के बाद निकला…’
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नौशाद एक रूम में अपने दोनों बेटों- सरफराज और मुशीर खान के साथ हैं। नौशाद अपने बड़े बेटे सरफराज की ओर देखकर बोलते हैं, ''सूरज, भले निकला है कई रातों के बाद, लेकिन मेहनत को मिलता है हमेशा किस्मत का साथ।'' नौशाद के शब्दों में बधाई संदेश की तुलना में कहीं अधिक अर्थ था। बता दें कि सरफराज ने भारत के लिए पिछला मैच नवंबर 2024 में खेला था। उन्होंने उसी साल फरवरी में इंटरनेशनल डेब्यू किया था। वह छह टेस्ट मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 37.10 के औसत से 371 रन जुटाए। उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतकीय पारी खेली हैं।
मुंबई से कश्मीर चले गए थे सरफराज
मुंबई के बल्लेबाज सरफराज के लिए वापसी इससे बेहतर समय पर नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्होंने फिट होने के लिए अपनी तरफ से हर संभव प्रयास किए थे, जिसमें पिछले डेढ़ साल में 17 किलो वजन कम करना भी शामिल था। रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक बनाने के बावजूद सरफराज को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए अधिक भारी भरकम शरीर वाला खिलाड़ी माना जाता था लेकिन अब वह अधिक चुस्त-दुरुस्त दिखते हैं। मुंबई में बेमौसम की बारिश के कारण अभ्यास करना संभव नहीं था और इसलिए सरफराज कश्मीर चले गए जहां उन्होंने अपने कौशल को निखारने के लिए शेर-ए-कश्मीर स्टेडियम में घंटों बिताए। सरफराज के पास स्ट्रोक की बेहतर रेंज है, जिसमें पारंपरिक और रिवर्स स्वीप भी शामिल हैं।
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए अपडेटेड भारतीय स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, सरफराज खान।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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